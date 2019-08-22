【警涉私刑案】3警涉北區醫院襲老翁　控方稱警方未成功聯絡事主

六旬漢涉襲警被捕後，聲稱在北區醫院的病房內遭軍裝警毆打，閉路電視亦拍到過程。兩名警員事涉與案有關，被控襲擊致造成身體傷害罪，而另一名已離職的警員，則被控串謀襲擊致造成身體傷害罪，3名現任及前任警員，今（22日）在沙田法院提堂，3名被告暫毋須答辯。裁判官建議控方考慮為事主索取精神及心理報告，惟控方回應稱警方未能成功聯絡事主。裁判官最後按控方要求，把案件押後至10月17日再訊，期間3名被告准以1萬元保釋，但保釋期間不可離港，和不准聯絡控方證人。

3名被告均穿白色上衣，由警車押送至法庭。(盧翊銘攝)

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3名被告：歐國偉(25歲)、鄧文謙(24歲)和林易昇(30歲)，歐和鄧同報稱警員，而林則報稱無業。

歐和鄧被控1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他們於本年6月26日，在上水北區醫院7A房內襲擊鍾志華。而林被控1項串謀襲擊致造成身體傷害罪，指他於相同日子，串謀歐和鄧襲擊鍾志華。

3名被告均穿白色恤衫和深色西褲，庭上表情平靜。而歐偶爾會望向裁判官和公眾席。

控方指警方聲稱未能聯絡事主

控方指，押後期間需繼續調查，並索取事主的多份醫療報告。控方不反對押後期間，讓被告保釋。

裁判官曾問控方，會否替事主索取精神和心理報告。控方回應指，根據他們的資料，警方一直未能成功聯絡事主。裁判官建議控方在事主同意下，索取他的精神和心理報告，以考慮控罪的適合性。

而辯方則替3名被告以1萬元申請保釋，期間可不離港、不聯絡證人和不踏足案發事點。

案件編號：STCC3283 /2019