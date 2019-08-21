醉翁疑遭警「私刑」　事主兒子批警方無心調查　公開CCTV片始跟進

民主黨立法會議員林卓廷昨日（20日）揭發，一名62歲鍾姓醉酒老翁於6月26日涉襲警被捕後，在北區醫院獨立病房內遭警員多次虐待，警方至今拘捕3名涉案現職及前警員，其中2名現職警員將停職受查。 鍾先生今日（21日）由幼子和林卓廷等人陪同下，到警察總部協助調查，錄取口供。鍾先生幼子表示，警方在6月27日投訴後的兩周內，僅發出過一封投訴成立的電郵，期間未有任何電話聯犖。他稱當日負責處理投訴警員，未有將他希望警方向醫管局索取閉路電視片段的要求寫到口供紙，直至昨天公開片段，警方才嚴肅處理其投訴。

戴上口罩的鍾先生（中）今日（21日）由幼子和林卓廷等人陪同下，到警察總部協助調查，錄取口供。（歐嘉樂攝）

鍾先生幼子今日（21日）早上向傳媒表示，他於6月27日早上約9時，到上水警署的投訴警察課作出投訴，而投訴期間亦有清楚提及父親當晚所在的病房內有閉路電視，他指「知道自己冇能力拎到段片」，要求警方代為向醫管局索取。惟他稱警方當日為他錄取數頁口供，未有將上述要求寫下，質疑警方沒主動索取閉路電視，是無心調查。

他表示當日錄取口供時，除闡述父親被打經過外，亦曾向警員強調，要求警方向醫院索取閉路電視片段。鍾先生幼子透露，投訴時曾質疑警方會否調查投訴，憂慮「警察查警察」，惟他續言：「但係我冇辦法，唯一出路就係要靠你哋，靠警察幫我攞返段片」，因他擔心片段不知何時會消失。

鍾先生於6月26日凌晨，先後遭兩名戴上手套的警員虐待，今日到警察總部協助調查，錄取口供。（歐嘉樂攝）

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就警方指曾4度致電，惟聯絡不果。鍾先生幼子回應指，投訴後兩周內「乜嘢電話都有聽」，卻未有收過警方致電，僅收過一封確認投訴的電郵。而投訴兩周以後，他就再未有理會警方有否致電，指「3字頭嘅電話，好多人都唔會聽㗎啦」，他其後亦未有再嘗試聯絡警方。另外，事主鍾先生過去曾2次按警方要求的時間到上水警署處理續保事宜，幼子鍾先生認為警方明顯有可聯絡他們的方式，但卻未有再嘗試聯絡。

他批評警方「係要查就會查到，點解爆片先有」，質疑「點解市民仲快過你（警察），要警察來做乜嘢？」。而昨日（20日）上午在記者會上播放父親遭虐待的片段後，他稱警方在下午2時許左右隨即致電，始得悉該電話號碼為警方電話，批評警方「交戲、過往直頭唔想做」。

鍾先生幼子表示警方在6月27日投訴後的兩周內，僅發出過一封投訴成立的電郵，期間未有任何電話。（歐嘉樂攝）

根據林卓廷向醫管局索取當晚醫院內的閉路電視片段，整段片段全長約28分鐘，其中8分鐘片段已見鍾先生，先後遭兩名戴上手套的警員拳打下體、掌摑面部、甚至以染有尿液的衣物掩蓋口鼻、大力按壓眼睛、拗其無名指和手腕、用電筒近距離直接照射眼睛、強行脫去其內外褲、以警棍拍打下體等。

警方至今拘捕2名現職和1名已離職警員，2名現職警員被控襲擊致造成身體傷害罪，將停職受查；另外1名已離職警員則涉串謀襲擊致造成實際身體傷害罪，案件由新界南總區重案組，沿刑事方向跟進調查。