涉襲警醉翁遭「私刑」　長子批警續保期間未聯絡父：拖延處理投訴

62歲鍾先生6月底凌晨因醉酒與人爭執，涉襲警被捕後，疑遭兩名軍裝警虐打。警方昨日以襲擊致造成身體傷害罪拘捕兩名警員，晚上以串謀襲擊致造成實際身體傷害拘捕一名前警員。 當事人的長子鍾先生今早(21日)在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，事後在議員協助下於本月12日取得醫管局閉路電視，其後與父親重看當日事發經過，他哽咽道：「我爸爸係硬淨，我係唔敢睇落去，我每次一睇都頂唔到。」 他直言，爸爸雖然受到傷害，但因不欲再出現下一個受害者，「所以要企出來！」

涉事長者的兩名兒子昨日在記者會上親述父親被施虐後的情況。（張浩維攝／資料圖片）

引述父親事發後曾想過再見不到家人

鍾先生又批評，若果未能取得醫管局閉路電視，恐怕投訴情況會更差。他斥責道:「估唔到可以咁對待，即使犯咗法，判咗有罪，都唔可以濫用私刑。」他又引述父親事發後感受，直言「佢個刻覺得唔會再見到我哋。」

警方昨日在記者會上表示，投訴警察課接過鍾的投訴，又曾4次聯絡當事人及兒子不果。鍾先生反駁指，爸爸在7月及8月均需要到警署續保釋，若然警方認為事態嚴重，期間可直接聯絡爸爸，質疑警方拖延處理投訴。

涉事被虐人長者鍾先生與民主黨立法會議員林卓廷今早出席商台節目，批評警方在事件中未有盡力調查。（商台提供）

批評警稱不知病房有安裝閉路電視

另外，警方又在記者會上稱，不知道醫院病房有安裝閉路電視。鍾先生指，表示對此感到憤怒，質疑警方的解釋不合理，稱弟弟向投訴警察課投訴時，曾提及事發病房及閉路電視，直言警方重要職責是作出調查，但卻要市民自行搜證，認為警方表現是不合市民期望。

協助個案的民主黨立法會議員林卓廷認為，好明顯警方不願意調查案件，若然並非涉事家人及自己主動根據《個人資料（私隱）條例》向醫管局取得片段，恐怕一個多月後局方就會刪除影片。

鍾先生指，希望警方可以嚴肅跟進警方有無濫捕情況，又指目前對涉事警員的控罪較低，「襲擊係拳頭交」，但父親當日明顯遭受酷刑及虐待。林卓廷表示，促請警方循酷刑罪調查方向徹查事件，改革監警會的投訴機制，又要求警方不只將涉事警員停職調查，更要停薪，因為案件調查動輒需時一至兩年，「仲要納稅人俾錢出糧？有無咁荒謬！」