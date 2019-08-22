【逃犯條例】滙豐、渣打及東亞銀行登廣告反暴力　促社會恢復和平

政府修訂《逃犯條例》引發的風波仍未平息。滙豐、渣打及東亞三間銀行於各大報章刊登廣告，三間銀行均表明反對暴力。滙豐更表示，維持法治對香港獨特的國際金融中心地位不可或缺，支持以和平方式尋找解決之道。

滙豐、渣打及東亞三間銀行於各大報章刊登廣告，三間銀行均表明反對暴力。（羅國輝攝）

滙豐在報章廣告刊登聲明，以「滙豐呼籲以溝通解決分歧」為題，指滙豐於1865年在香港開業，至今已經歷154年，與香港一起成長，時至今日已是本港規模最大的銀行。滙豐指出，非常關注近期發生的社會事件，強烈譴責任何暴力和破壞社會秩序的行為，呼籲以溝通解決分歧。

聲明又指，維持法治對香港獨特的金融中心地位不可或缺，故全力支持以和平方式尋找解決之道。滙豐指，期待在和平、繁榮穩定的香港繼續發展，並為中國經濟的未來作出貢獻。

滙豐、渣打及東亞三間銀行於各大報章刊登廣告，三間銀行均表明反對暴力。（羅國輝攝）

渣打：反對一切暴力衝擊 堅決擁護一國兩制

渣打銀行刊的廣告，則以「反對暴力，恢復秩序，維護香港國際金融中心地位」為題，反對一切暴力衝擊，促請大眾合力使社會恢復和平安寧。渣打又稱，堅決擁護「一國兩制」，支持政府有效維持社會秩序和安全。

渣打的聲明提到，在香港扎根160年，與幾代香港人經歷許多風雨，見證香港今天成為世界上最安全、先進和繁榮的城市之一。香港作為國際金融中心，吸引許多跨國企業來港發展，深信只有在和平理性的氣氛下，才能締造良好溝通環境，解決目前分歧。

東亞銀行反對暴力

至於東亞銀行的廣告篇幅較細，只以「反對暴力、守護法治、提振經濟、共建和諧」刊登廣告。