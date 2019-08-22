【逃犯條例】記協就假記者證錄口供　稱警方曾一度拒絕立案調查

香港記者協會早前於反修例的示威活動現場，發現一張懷疑偽造的《澳門論壇日報》（Jornal Tribuna de Macau）記者證。 記協於周一（19日）報警，當時警方拒絕立案調查，惟其後發出新聞稿後，警方隨即邀請記協人員於周三（21日）錄取口供，現由灣仔刑事調查隊跟進。

8月4日全港多處有示威行動，記協稱有會員在當日拾到兩張記者證。（資料圖片）

香港記者協會今日（22日）發出聲明，指記協人員於周三（21日）就早前發現懷疑偽造記者證，到灣仔警察總部錄取口供，案件現已交由灣仔刑事調查隊跟進。不過記協提及於周一到警察總部報警及交出可疑證件時，警方當時拒絕立案調查；惟於周一發出新聞稿後，警方隨即邀請記協人員錄取口供。

記協呼籲新聞工作者應該小心保管其工作證件，以免被不法份子利用。若公眾如有疑問，應向證件上顯示之所屬機構查詢。

記協指出，日前有會員拾獲到兩張記者證，其中一張為《澳門論壇日報》，但其主編表示，相中人不是他們的僱員。（記協圖片）

記協早前接到會員求助，稱於8月4日的反修例示威現場採訪期間拾獲一個皮夾，內有兩張記者證，分別顯示持證人為《澳門論壇日報》，以及一家本港中文報章之僱員。兩張證件的同屬一人，但持有人的名字有異；記協向《澳門論壇日報》查詢，獲回覆指該名男子不是該公司僱員。根據警方回覆，案件當時列作「求警調查」，由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進。