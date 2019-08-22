【民間記者會】調查：85%大專以上學歷受訪者　質疑已變監控城市

反對《逃犯條例》風波持續，一批自稱是網上討論區「連登」用戶組成的「民間記者會」，今日（22日）第七次會晤傳媒，並以右手遮眼，響應「Eye4HK」，聲援早前疑中警方布袋彈而右眼球爆裂的女示威者。 會上公布早前於8月18日進行的網上民意調查結果，在逾3.7萬填寫問卷的人當中，有八成半以上人士持有大專或以上學歷，四成人月收入超過2.5萬元，以此反駁特首早前「示威者對社會毫無建樹」的言論。另外，記者會亦就「監控城市：香港」為主題，指出香港政府近來在多區內安裝監控鏡頭，質疑香港已淪為監控城市。

在今日民間記者會上，出席者以右手遮眼，響應「Eye4HK」，聲援右眼球爆裂的女示威者。（袁澍攝）

受訪者對政府及警隊信心：0.3/10分

會上公布了早前的民意調查結果，在參與填寫問卷的37,491人當中，超過八成半持有大專或以上學歷，四成以上月收入超過2.5萬，七成以上為全職人士。發言人陳先生表示，調查結果反駁了早前特首「示威者對社會毫無建樹」的言論。民調結果亦顯示運動「兄弟爬山，各自努力」、「不指責、不割席、不篤灰」及「五大訴求，缺一不可」理念有較高認同。

調查結果顯示，受訪者對政府、警隊、司法信心評分分別只有0.32、0.31以及1.6（滿分10分）；受訪者對這場社會運動及對香港的前景評分亦只有4.33及3.09。陳先生認為，這顯示受訪者對政府體制不滿，政府的受認性岌岌可危，「解鈴還須繫鈴人，林鄭應該出來回應我們的訴求。」

今次記者會亦關注最近英國領事館職員、港人鄭文杰入境回港時，遭到內地當局行政拘留的事情。發言人黃先生批評說，特區政府及警隊近來一直以不同形式蠶食公民權利及人權，斥責警隊就遊行集會濫發「反對通知書」，他認為這是製造白色恐怖，已經嚴重危害港人人權及自由。

指智能燈柱有15個鏡、質素達4K

記者會亦邀請「監控燈柱關注組」代表史先生出席，他指部分款式智能燈柱內部有15個鏡頭，畫面質素達到4K，且可以做到即時傳輸，但特區政府在實施計劃時未進行諮詢，更避開立法會表決，剝奪了人的自由和人權。

他更透露有參與和平示威的組員在返內地時，遭公安搜查手機，並出示其有清晰五官的相片，其後被扣留20多小時，並留DNA、打手指摸及簽署悔過書。該組員稱相片並非從高處拍攝，而是從帽頂位置拍攝。他呼籲港人關注，認為「政府正出賣港人」，他表示周六觀塘遊行將關注智慧燈柱問題，並已經獲得「不反對通知書」，號召市民參加。

民間記者會發言人黃先生最終以6月份《經濟學人》的封面標題「監控國家」告誡港人，希望大家多了解相關議題，要勇於發聲。