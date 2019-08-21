【元朗黑夜】曾遭白衣人圍毆　柳俊江：傷口已癒　對制度信心未癒

今日是7．21元朗西鐵站白衣人無差別襲擊，即「元朗黑夜」一個月。當日駕車到元朗義載市民離開的前記者柳俊江，被白衣人用鐵通襲擊，頭破血流，背部亦有多處傷痕。 一個月後，他接受《香港01》訪問時表示，當日的傷勢早已癒合，並無後遺症，心情亦已經平復，但因為對制度不信任，沒有報案及錄口供。他透露警方有間接聯絡過他，但質疑為何不直接聯絡他了解事件。他對警方一個月來無人落案被起訴感到失望，但今晚不會到元朗站參與靜坐，認為自己不適宜鼓動大家情緒。

前記者柳俊江，721「元朗黑夜」當晚，到西鐵站義載，被白衣人持鐵通襲擊，頭破血流。（資料圖片 / 香港01記者攝）

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傷勢已康復 心情已平靜

一個月前的元朗白衣人無差別襲擊，前記者柳俊江得悉有市民受傷後，主動到元朗義載，卻在警察離場後的第二輪襲擊中遇襲受傷，頭破血流，背部受傷。他在事發後於網上公開受傷過程，指自己先載三位年輕人回家，折返西鐵站後就被四五個人圍毆，被鐵通打頭，最後頭部要縫八針。他當時說哽咽說，「香港人需要幫助嘅時候，點解係要我哋自己幫自己？應該幫香港市民嘅人去咗邊度？」斥責警方不作為；又說正因家中「有大有細」，才要要勇敢去守護。

一個月後，柳俊江接受《香港01》電話訪問，指自己所受的是皮外傷，不是很嚴重，在7月24日已經恢復上班，現在所有傷口已經癒合，並無後遺症。至於襲擊後的心理創傷，他坦言最初一兩個星期，重看新聞時都有心悸、驚恐和不舒服，但現在已經平靜：「我已經沒有驚恐，整個人很平靜，甚至憤怒的情緒也沒有了，情緒上應該沒有大礙。」

我已經沒有驚恐，整個人很平靜，甚至憤怒的情緒也沒有了，情緒上應該沒有大礙。 前記者柳俊江

721元朗黑夜，大批身穿白衫、手持鐵通藤條等武器的人士，在元朗西鐵站無差別攻擊市民。（資料圖片 / 香港01記者攝）

警方僅透過中間人聯絡 無直接提出錄口供

警方當日在元朗襲擊時遲遲不出現，當手持鐵通和武器的白衣人在村口聚集時，警方又無當場拘捕疑犯，更指看不到有人手持攻擊性武器，做法備受公眾詬病。柳俊江直言，因為對警隊制度無信心，因此遇襲受傷後，並無主動報警和錄口供，他對警方一個月來都無落案起訴元朗的施襲者感到失望。

柳俊江透露，警方曾透過中間人，間接聯絡過他，他反問警方為何不直接聯絡他本人：「要找我的聯繫方式很容易，我不明白為何他們要間接聯絡我，我不去猜度，但目前為止我不相信警方，所以我很難去協助任何事情。」

▼回顧元朗黑夜事件▼

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不出席元朗站靜坐 警方應主動調查

今日是「元朗黑夜」一個月，有市民發起在元朗西鐵站靜坐抗議，柳俊江說自己不會出席，因為算是公眾人物，「我覺得無謂鼓動大家的情緒了，或者什麼行為，這段時間在這件事上，我需要休息一下。」

他強調自己雖然已經康復，但依然會觀望事態進展，「不是我做什麼就能帶來變化，責任在警方上，需要他們去做出相應行動，才能帶來任何改變。」

被問到如何看待林鄭月娥或港府近兩個月來的做法，柳俊江坦言難以評價，「香港市民有自己的判斷。看818遊行人數，大家就看到（民意）。」8月18日，民陣發起遊行不獲批，只能在維園「流水式集會」，統計維園附近人數高達170萬人，而警方只統計維園內最高峰時的人數，有12.8萬人，警方之後在記者會強調，此數字不代表參與集會的總人數。