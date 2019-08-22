【逃犯條例】蒙特利爾同志遊行取消香港隊伍　中國旗手緊跟港人

香港反修例爭議已持續兩個多月，世界各地都有聲援活動。加拿大七個城市於8月16至18日就有「加港同行」集會，與本港同一日舉行集會呼應。其中加拿大蒙特利爾（滿地可）的集會，同日舉辦同志遊行，更首次有香港隊伍，但遊行前一日，當地警方以安全理由，建議主辦方取消香港隊伍。 當地同志遊行香港隊伍組織者、移民港人Henri直言，早已表明同志遊行中不會涉及政治，但當地有中國內地背景的華人團體「扣港獨帽子」，最終要取消香港隊伍和聲援香港的反修例集會。 到當地宣傳的港人Francis Tang指，參與同志遊行時遇到逾百手持中國國旗、身穿紅衫的人士跟隨，他說「我走他們跟着走、我停他們跟着停」，令他感到不安。

滿地可同志遊行，有手持中國國旗、香港特區區旗的華人，在另一條行車線上「同行」。

Henri接受《香港01》電話訪問時指出，外國的同志遊行從未有一支香港隊伍，因此早已申請蒙特利爾同志遊行中新設香港隊伍，主辦方已批准，並估計約20多人參與，「因為這裏的華人圈子依然保守，反對早已合法化的同性婚姻，希望在同志遊行中有香港的隊伍，讓加拿大人也看到香港人的身影。」

由於同志遊行撞正當地的反修例活動，Henri早已與主辦方協定，同志遊行無關政治，所以不會有反修例的標語。加拿大、澳洲等地的港人反修例集會，都有與中國內地人士衝突，滿地可遊行前一日，Henri收到主辦方通知，當地警方認為有安全風險，建議主辦方取消香港隊伍，他隨即反駁但不得要領。「若有安全風險，警方應加強保安。難道若德國隊有風險就取消德國隊嗎？所有同志遊行會有保守勢力、恐同人士的攻擊風險，是否同志遊行就不用再辦呢？」

Francis Tang代表香港，獲邀參加滿地可同志遊行，手持香港同志遊行旗幟。（受訪者提供）

香港代表被中國國旗隊伍「同行」 感對方不友善

應主辦方邀請、從香港飛往蒙特利爾參加同志遊行的Francis，到遊行現場後才知香港隊伍被取消。他本身多次組織香港同志遊行，本計劃到當地宣傳香港的同志遊行和平權情況。

Francis憶述當日獨自拿着寫有「香港同志遊行」的旗幟，走在遊行隊伍中時，在另一條已封路的行車線中，突然有一百多名手持中國國旗和特區區旗、主要身穿紅衫的人士出來，「我走他們跟着走，我停他們跟着停。」

Francis說這些人士並無呼喊任何口號，只是歡呼，「有人盯着我，我感到他們不友善。他們與同志遊行格格不入，但我亦不敢去問他們所謂何事。」

在被中國國旗的隊伍跟着後不久，Francis就收起旗幟，而那些手持中國國旗的人士，走到唐人街附近就散去。

滿地可同志遊行，本來有香港隊伍，但遊行前一日被取消，展板未來得及更改。

當地華人：自發組織反擊港獨

當地一個中文微信公眾號，事後就報道指，知道「港獨」要入侵同志遊行，因此「自發組織」對「毒瘤」進行「思想反擊」，因此上街支持同志遊行同時「一併聲援祖國」。

Henri則指，由於同志遊行的香港隊被DQ，因此沒有參與遊行，而是在遊行結束後組織了快閃集會，聲援香港。