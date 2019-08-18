【逃犯條例】多國有集會　分別聲援香港示威者與支持中央政府

香港政府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，大批民眾8月18日到維多利亞公園集會表達訴求。英國、美國、澳洲及法國等地17日亦有集會聲援香港示威者；支持中國政府的民眾，亦在這些地方發起集會遊行。

逃犯條例：英國倫敦8月17日聲援及反對香港示威者的民眾，分別在特拉法加廣場集會。（Hong Kong Watch Facebook）

英國

在英國倫敦，逾千名聲援及反對香港示威者的民眾狹路相逢，分別在特拉法加廣場（Trafalgar Square）集會，雙方要由警察分隔。

支持香港示威者的民眾高舉寫上「英國會讓中國履行對香港自由的承諾嗎？」、「這是唯一我想在麵湯中吃到胡椒的地方」等標語、抗議香港警方使用胡椒噴霧及催淚彈。遊行隊伍一邊揮動標語，一邊前往國會廣場遊行，隊伍中有人拿着「港英旗」。

特拉法加廣場的另一邊廂，有中國僑胞與留學生等支持中央政府的示威者集會，他們揮舞中國國旗，高舉寫有「賣國賊」、「一個國家、一個中國」以及「香港永遠是中國的一部分」等標語。

逃犯條例：8月17日，大批民眾在英國倫敦聲援香港示威者，有人高舉「香港人加油」、「英國會讓中國履行對香港自由的承諾嗎？」，以及「（英國首相）約翰遜會向中國投降嗎？」等標語。（Hong Kong Watch Facebook）

▼想看更集會圖片，請點擊放大觀看：

澳洲

澳洲悉尼、墨爾本等多個城市連日都有反對及聲援香港示威者的活動。16日曾有集會聲援香港示威者，惟遭親北京民眾「踩場」及推撞，兩派人士對罵及爆發混亂。17日約500名支持中央政府的民眾在澳洲悉尼集會，高舉「向香港暴亂說不」等橫額。

逃犯條例：澳洲悉尼8月17日有親北京民眾集會，高舉「向香港暴亂說不」等橫額。（AFP）

加拿大、美國、法國

加拿大温哥華亦有類似集會，雙方高呼口號，揮動旗幟，並隔空叫陣。當親中支持者高呼「一國」後，另一方就以「兩制」回敬。在警員分予以隔下，雙方無任何肢體碰撞。

美國方面，有民眾在加州集會，抗議香港警方對示威者濫用暴力。

法國巴黎有約50人集會支持香港示威民眾，他們手持「今日香港、明日亞洲、後日歐洲」等標語，高呼「爭取香港自由」及「爭取中國自由」等口號。同場亦有兩倍人數的中國僑民揮舞國旗到場抗議，譴責「香港暴徒」。