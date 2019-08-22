【逃犯條例】燈柱關注組成員稱福田過關被扣留　公安展示大頭相

今日由反修理人士召開的第七次「民間記者會」，會上邀請「監控燈柱關注組」代表史先生出席，他透露上周末有成員在福田口岸過關時遭扣留21個小時，公安要檢查其電話，之後更向其出示他參與和平示威活動中的清晰大頭相，其後要留下DNA、指紋，並要簽署悔過書。在該成員回港後，成員的部分親友有收到操普通話的電話，查詢該成員的資料。 史先生質疑，香港政府將資料交給內地當局。警方在今日下午記者會上，否認將港人資料交給內地當局。

「監控燈柱關注組」代表史先生出席，他透露上周末有成員在福田口岸過關時遭扣留21個鐘頭，並有公安向其出示他參與和平示威途中的清晰大頭相，其後更留下DNA、手指摸以及簽署悔過書。（鄧穎韜攝）

公安展示高清相 高角度拍攝

史先生表示，該成員為40歲以上的男性，只參與過多場和平示威活動。上周五、周六期間與一女性朋友一同過關前往惠州處理私人事情時，在福田口岸兩人均遭公安扣查。

關注組成員過關時並無穿黑衫，亦擔心手機被查而刪除相片等資料。史先生引述指，公安當時未能從其成員手機中找到任何資料，但突然出示一張該成員示威途中的大頭清晰相片，並查問是否承認是他本人。據該成員回憶，相片大約從2至2.5米高的角度拍攝，無法確定是否為監控鏡頭或警方攝錄機所拍。

與關注組成員一同過關的女性朋友，並非關注組成員，遭扣留6小時後被釋放，而關注組成員則被轉移到另一地方扣留，共約21小時。

智慧燈柱有高清攝像頭，有市民質疑當局監控。（資料圖片 / 羅君豪攝）

須留下DNA、指紋 親友收普通話來電

燈柱關注組成員被扣留後，他聲稱公安在其手提電話中安裝兩三個新程式，之後又要留下DNA、指紋，並要簽署悔過書。史先生引述該成員回港後，立即將程式刪除，並遺棄手機。

史表示，事發近一周，該男子的部份親友收到對方操普通話的電話，詢問「XXX（男子姓名）是誰？你知道他多少事嗎？」史認為這些電話或是內地公安致電，希望「起底」該成員，雖然組員現時已經沒有人身危險，但擔心是否已經上了中國政府的黑名單。

史表示，由反對《逃犯條例》運動開始，「監控燈柱關注組」一直遭到噤聲及打壓，即使在連儂牆張貼文宣亦會被清除。政府曾表示不會啟用燈柱中的監控功能，但他反問「既然不會使用，不如索性全部拆掉。」

今日民間記者會以「監控城市：香港」為主題，指出香港政府近來在多區內安裝監控鏡頭，質疑香港已淪為監控城市。（鄧穎韜攝）

對於被質疑將香港市民資料交給內地當局，警方在今日下午例行記者會上指，沒有將任何示威者資料交予內地執法單位，指香港警隊是獨立運作。