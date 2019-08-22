【逃犯條例】港島四星酒店房價低見$208　包水電有WiFi平過住劏盤

8月正值暑假旅遊旺季，惟本港因反修例事件觸發多次警民衝突，訪港旅客大幅下跌。《香港01》記者今（22日）搜羅了九龍、港島的星級酒店最新房價，發現本月內的周五及周六，雙人房晚房價低見二百元，其中港島區多間酒店「劈價」吸客， 位於西營盤四星級華美達海景酒店更低至208元一晚，銅鑼灣香港珀麗酒店則為272元。 根據現時的酒店房價，即使期間價格有變動，若短暫租一個月最平不足1萬元；相反租住「龍床」般大小的劏盤私樓單位，按地產網站顯示，港島區的單位月租最低亦要1.1萬元。分分鐘月租酒店，比租劏盤更划算。

反《逃犯條例》修訂行動持續，多國對本港發出旅遊警示，影響旅客來港意欲。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

反對《逃犯條例》修訂的示威行動持續，多國對本港發出旅遊警示，影響旅客來港意欲，現在本來正值暑假假旅遊旺季，惟業界卻感有如寒冬。記者於今日透過酒店價格網站Trivago及Agoda，搜羅了10間市區酒店在本月、9月初及十一黃金周的周五至周六晚房價。

因應灣仔、銅鑼灣多次成為遊行示威地，港島區酒店房價幾乎可以「插水」來形容，當區酒店如華美達海景酒店、香港珀麗酒店及香港灣景國際，以本周五（23日）入住高級客房一晚，未包含稅項及附加費，僅由245元至399元不等。立法會旅遊界議員姚思榮早前曾指，本港酒店入住率，由九成多跌至五成或以下，嚴重影響酒店業界經營。有業界人士則指，由於經營酒店有不少固定成本，如冷氣、員工等，割價出租至少能收回部份成本，勝過丟空。

酒店 地區 房間類型 8月23日房價（元） 8月30日房價（元） 9月6日房價（元） 9月13日房價（元） 10月4日房價（元） 華美達海景酒店 西營盤 標準城景房 245 208 307 462 896 香港珀麗酒店 銅鑼灣 高級客房 363 272 290 605 920 香港灣景國際 灣仔 高級客房 399 399 399 478 880 富薈灣仔酒店 灣仔 雙人客房 488 488 488 488 945 富豪九龍酒店 尖沙嘴 高級客房 680 680 741 858 1,275 帝京酒店 旺角 豪華房 745 670 631 827 1,813 港島海逸君綽酒店 北角 高級客房 817 818 817 969 1,912 香港九龍東皇冠假日酒店 將軍澳 高級客房 850 704 744 800 1,280 帝苑酒店 尖東 高級客房 1,500 1,000 1,150 1,350 2,200 香港文華東方 中環 城市觀景客房 2,388 2,389 2,440 2,701 2,881 *以上房價未包含稅項及附加費 資料來源：Trivago、Agoda

8月23日入住華美達海景酒店的高級客房一晚，未包含稅項及附加費僅245元。（網上圖片）

而與9月首個周五（6日）預訂價相比，以上三間酒店房價略有上調，但升幅不明顯，由290元至399元不等。若長租以上三間酒店同類型房間一個月，即使期間價格有變動及未包含稅項及附加費、額外的早餐費，華美達海景酒店月租不足1萬元，香港珀麗酒店則約1.2萬元，香港灣景國際就要近1.9萬元。

對比之下，現時港島區的私人住宅迷你戶，每月租金動輒逾萬元，翻查中原地產網站資料顯示，在港島區租住500呎以下的單位，位於銅鑼灣道的一個實用面積186呎單位，月租最平也1.15萬元；其次是灣仔交加街一個實用面積249呎單位，月租也要1.2萬元。

相比之下，租住酒店的房間面積相近，雖未包早餐，但有專人整理房間衛生，及有免費wifi等，房租也包水包電，分分鐘住酒店比租屋更化算。

而同晚入住鄰近鬧市的尖沙咀、旺角，以富豪九龍酒店、帝京酒店為例，明晚（23日）相近房型收費分別為680元及745元。相對高價的酒店，包括帝苑酒店、香港文華東方，明晚（23日）房價為1,500元至2,388元。