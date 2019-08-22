【逃犯條例】港島四星酒店房價低見$208　包水電有WiFi平過住劏盤

8月正值暑假旅遊旺季，惟本港因反修例事件觸發多次警民衝突，訪港旅客大幅下跌。《香港01》記者今（22日）搜羅了九龍、港島的星級酒店最新房價，發現本月內的周五及周六，雙人房晚房價低見二百元，其中港島區多間酒店「劈價」吸客， 位於西營盤四星級華美達海景酒店更低至208元一晚，銅鑼灣香港珀麗酒店則為272元。
根據現時的酒店房價，即使期間價格有變動，若短暫租一個月最平不足1萬元；相反租住「龍床」般大小的劏盤私樓單位，按地產網站顯示，港島區的單位月租最低亦要1.1萬元。分分鐘月租酒店，比租劏盤更划算。
反《逃犯條例》修訂行動持續，多國對本港發出旅遊警示，影響旅客來港意欲。（資料圖片 / 陳焯煇攝）
反對《逃犯條例》修訂的示威行動持續，多國對本港發出旅遊警示，影響旅客來港意欲，現在本來正值暑假假旅遊旺季，惟業界卻感有如寒冬。記者於今日透過酒店價格網站Trivago及Agoda，搜羅了10間市區酒店在本月、9月初及十一黃金周的周五至周六晚房價。
因應灣仔、銅鑼灣多次成為遊行示威地，港島區酒店房價幾乎可以「插水」來形容，當區酒店如華美達海景酒店、香港珀麗酒店及香港灣景國際，以本周五（23日）入住高級客房一晚，未包含稅項及附加費，僅由245元至399元不等。立法會旅遊界議員姚思榮早前曾指，本港酒店入住率，由九成多跌至五成或以下，嚴重影響酒店業界經營。有業界人士則指，由於經營酒店有不少固定成本，如冷氣、員工等，割價出租至少能收回部份成本，勝過丟空。
|酒店
|地區
|房間類型
|8月23日房價（元）
|8月30日房價（元）
|9月6日房價（元）
|9月13日房價（元）
|10月4日房價（元）
|華美達海景酒店
|西營盤
|標準城景房
|245
|208
|307
|462
|896
|香港珀麗酒店
|銅鑼灣
|高級客房
|363
|272
|290
|605
|920
|香港灣景國際
|灣仔
|高級客房
|399
|399
|399
|478
|880
|富薈灣仔酒店
|灣仔
|雙人客房
|488
|488
|488
|488
|945
|富豪九龍酒店
|尖沙嘴
|高級客房
|680
|680
|741
|858
|1,275
|帝京酒店
|旺角
|豪華房
|745
|670
|631
|827
|1,813
|港島海逸君綽酒店
|北角
|高級客房
|817
|818
|817
|969
|1,912
|香港九龍東皇冠假日酒店
|將軍澳
|高級客房
|850
|704
|744
|800
|1,280
|帝苑酒店
|尖東
|高級客房
|1,500
|1,000
|1,150
|1,350
|2,200
|香港文華東方
|中環
|城市觀景客房
|2,388
|2,389
|2,440
|2,701
|2,881
*以上房價未包含稅項及附加費
資料來源：Trivago、Agoda
8月23日入住華美達海景酒店的高級客房一晚，未包含稅項及附加費僅245元。（網上圖片）
而與9月首個周五（6日）預訂價相比，以上三間酒店房價略有上調，但升幅不明顯，由290元至399元不等。若長租以上三間酒店同類型房間一個月，即使期間價格有變動及未包含稅項及附加費、額外的早餐費，華美達海景酒店月租不足1萬元，香港珀麗酒店則約1.2萬元，香港灣景國際就要近1.9萬元。
對比之下，現時港島區的私人住宅迷你戶，每月租金動輒逾萬元，翻查中原地產網站資料顯示，在港島區租住500呎以下的單位，位於銅鑼灣道的一個實用面積186呎單位，月租最平也1.15萬元；其次是灣仔交加街一個實用面積249呎單位，月租也要1.2萬元。
相比之下，租住酒店的房間面積相近，雖未包早餐，但有專人整理房間衛生，及有免費wifi等，房租也包水包電，分分鐘住酒店比租屋更化算。
而同晚入住鄰近鬧市的尖沙咀、旺角，以富豪九龍酒店、帝京酒店為例，明晚（23日）相近房型收費分別為680元及745元。相對高價的酒店，包括帝苑酒店、香港文華東方，明晚（23日）房價為1,500元至2,388元。