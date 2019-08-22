【逃犯條例】十一黃金周酒店房價按年跌五成　業界憂持續蝕做

反《逃犯條例》修訂風波至今，本港社會動蕩不息，亦影響旅客來港意欲。《香港01》記者今（22日）透過住宿網站查閱10間酒店的房價，發現部分市區酒店於本月的周五至周六的一晚房價，未包含稅項及附加費，低至200元就有交易，到9月大部分同類型房間價格略有微升，最多升幅1.2倍。 至於10月內地一連七日的「十一黃金周」，本港各間酒店的房價雖有大幅上漲，但對比去年同期的首個周末房價，以紅磡都會海逸酒店、麗思卡爾頓酒店及永倫 800 酒店為例，房價下跌逾5成至8成。旅遊業立法會議員姚思榮表示，若社會狀況仍未有改善，9月上半月入住率或再下跌4成至5成，房價按年亦會下跌3成，以低價吸客，應付基本成本。

10月「十一黃金周」期間，各酒店的房價雖有大幅上漲，但對比去年同期的首個周末房價，均有下跌。（資料圖片）

記者於今日透過酒店價格網站Trivago及Agoda，搜羅10間市區酒店在本月、9月初及十一黃金周的周五至周六晚房價。因近兩個月的遊行示威持續，多區酒店「劈價」挽客人，位於青衣的永倫800酒店及西營盤華美達海景酒店，下周五（30日）一晚標準房，未包含稅項及附加費，收費僅200元及208元。

不過，部分酒店於9月上半月的房價略有調整，當中港島海逸君綽酒店於9月13日晚的房價為969元，比8月底同類型房價升約18%，升幅最小；而華美達海景酒店及香港珀麗酒店於9月初的房價，比8月底同類型房間，加價1.2倍，加幅最大。

酒店 地區 房間類型 8月23日房價（元） 8月30日房價（元） 9月6日房價（元） 9月13日房價（元） 10月4日房價（元） 永倫 800 酒店（原名盛逸酒店） 青衣 高級雙床房 220 200 220 220 570 華美達海景酒店 西營盤 標準城景房 245 208 307 462 896 香港珀麗酒店 銅鑼灣 高級客房 363 272 290 605 920 香港灣景國際 灣仔 高級客房 399 399 399 478 880 龍堡國際 柯士甸 城市勝景客房 550 550 553 553 1,200 富豪九龍酒店 尖沙嘴 高級客房 680 680 741 858 1,275 帝京酒店 旺角 豪華房 745 670 631 827 1,813 港島海逸君綽酒店 北角 高級客房 817 818 817 969 1,912 紅磡都會海逸酒店 紅磡 高级客房 1,035 1063 688 792 1,613 麗思卡爾頓酒店 柯士甸 豪華客房（Club Level） 3,200 3,200 2,880 2,880 4,000 *以上房價未包含稅項及附加費 資料來源：Trivago、Agoda

8月第三周訪港旅客下跌4成 房價跌半

至「十一黃金周」的旅遊旺季，各間酒店房價亦有上漲。不過去年10月5日（周五）的紅磡都會海逸酒店、麗思卡爾頓酒店及永倫 800 酒店，一晚房價分別為2,465元、7,100元及1,040元，而今年10月4日（周五）的價格仍按年下跌52%成至82%不等。至於龍堡國際則不降反升，由去年的955元升至1,200元。

姚思榮表示，去年本港酒店入住率均達9成，但今年社會氣氛動蕩，旅客逐步減少，「好多人提早預訂7月房間，所以入住率微跌5%至7%，但房價有所下跌，整體收益減少10%。」至8月狀況加劇，首兩周的訪港客按年跌3成，第三周下跌4成，導致酒店入住率亦跌30%至40%，房價比平日下調一半，令整體收益按年減少6成至7成。

8月份首兩周的訪港客按年跌3成，第三周下跌4成，令酒店入住率亦下跌30%至40%，房價比平日下調一半。（資料圖片）

姚思榮預料9月上半月的入住率再度下跌約4成至5成，房價比同期再減3成，當中以金鐘、灣仔及銅鑼灣受示威影響最大。（資料圖片 / 羅君豪攝）

姚思榮續指，若社會環境仍未能改善，或暴力、流血事件持續，情況只會再度惡化。他預料9月上半月的入住率再度下跌約4成至5成，房價比同期再減3成，當中以金鐘、灣仔及銅鑼灣受示威影響最大。

對於9月及10月房價均有調高，姚解釋稱，業界仍在觀望社會情況及旅客數字，並以相對便宜的價格「試水溫」吸客，望保持有最低入住率；若過早壓低價格，或產生漣漪效應，令各酒店相互「劈價」，並影響旅客信心。

姚思榮：會展旅客晚上改到深圳、澳門過夜

由於8月錄得的每日內地訪港團，不足100團，對比旺季每日約200團減少一半。自由行及團客人數下跌，會展旅客（MICE）亦受影響。姚思榮指，9月起是會展商務旺季，但該些旅客或改為留港開會，及後即日離開到深圳、澳門等地過夜。他又指，酒店人手薪酬、冷氣費等固定成本高，擔憂部分為「止血」開源節流，及再度要求員工放無薪假，和不聘請散工。