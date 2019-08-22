【逃犯條例】十一黃金周酒店房價按年跌五成　業界憂持續蝕做

反《逃犯條例》修訂風波至今，本港社會動蕩不息，亦影響旅客來港意欲。《香港01》記者今（22日）透過住宿網站查閱10間酒店的房價，發現部分市區酒店於本月的周五至周六的一晚房價，未包含稅項及附加費，低至200元就有交易，到9月大部分同類型房間價格略有微升，最多升幅1.2倍。
至於10月內地一連七日的「十一黃金周」，本港各間酒店的房價雖有大幅上漲，但對比去年同期的首個周末房價，以紅磡都會海逸酒店、麗思卡爾頓酒店及永倫 800 酒店為例，房價下跌逾5成至8成。旅遊業立法會議員姚思榮表示，若社會狀況仍未有改善，9月上半月入住率或再下跌4成至5成，房價按年亦會下跌3成，以低價吸客，應付基本成本。
10月「十一黃金周」期間，各酒店的房價雖有大幅上漲，但對比去年同期的首個周末房價，均有下跌。（資料圖片）
記者於今日透過酒店價格網站Trivago及Agoda，搜羅10間市區酒店在本月、9月初及十一黃金周的周五至周六晚房價。因近兩個月的遊行示威持續，多區酒店「劈價」挽客人，位於青衣的永倫800酒店及西營盤華美達海景酒店，下周五（30日）一晚標準房，未包含稅項及附加費，收費僅200元及208元。
不過，部分酒店於9月上半月的房價略有調整，當中港島海逸君綽酒店於9月13日晚的房價為969元，比8月底同類型房價升約18%，升幅最小；而華美達海景酒店及香港珀麗酒店於9月初的房價，比8月底同類型房間，加價1.2倍，加幅最大。
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酒店
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地區
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房間類型
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8月23日房價（元）
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8月30日房價（元）
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9月6日房價（元）
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9月13日房價（元）
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10月4日房價（元）
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永倫 800 酒店（原名盛逸酒店）
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青衣
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高級雙床房
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220
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200
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220
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220
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570
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華美達海景酒店
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西營盤
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標準城景房
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245
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208
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307
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462
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896
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香港珀麗酒店
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銅鑼灣
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高級客房
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363
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272
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290
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605
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920
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香港灣景國際
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灣仔
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高級客房
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399
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399
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399
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478
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880
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龍堡國際
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柯士甸
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城市勝景客房
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550
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550
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553
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553
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1,200
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富豪九龍酒店
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尖沙嘴
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高級客房
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680
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680
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741
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858
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1,275
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帝京酒店
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旺角
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豪華房
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745
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670
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631
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827
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1,813
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港島海逸君綽酒店
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北角
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高級客房
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817
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818
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817
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969
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1,912
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紅磡都會海逸酒店
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紅磡
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高级客房
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1,035
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1063
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688
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792
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1,613
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麗思卡爾頓酒店
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柯士甸
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豪華客房（Club Level）
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3,200
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3,200
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2,880
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2,880
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4,000
*以上房價未包含稅項及附加費
資料來源：Trivago、Agoda
8月第三周訪港旅客下跌4成 房價跌半
至「十一黃金周」的旅遊旺季，各間酒店房價亦有上漲。不過去年10月5日（周五）的紅磡都會海逸酒店、麗思卡爾頓酒店及永倫 800 酒店，一晚房價分別為2,465元、7,100元及1,040元，而今年10月4日（周五）的價格仍按年下跌52%成至82%不等。至於龍堡國際則不降反升，由去年的955元升至1,200元。
姚思榮表示，去年本港酒店入住率均達9成，但今年社會氣氛動蕩，旅客逐步減少，「好多人提早預訂7月房間，所以入住率微跌5%至7%，但房價有所下跌，整體收益減少10%。」至8月狀況加劇，首兩周的訪港客按年跌3成，第三周下跌4成，導致酒店入住率亦跌30%至40%，房價比平日下調一半，令整體收益按年減少6成至7成。
8月份首兩周的訪港客按年跌3成，第三周下跌4成，令酒店入住率亦下跌30%至40%，房價比平日下調一半。（資料圖片）
姚思榮預料9月上半月的入住率再度下跌約4成至5成，房價比同期再減3成，當中以金鐘、灣仔及銅鑼灣受示威影響最大。（資料圖片 / 羅君豪攝）
姚思榮續指，若社會環境仍未能改善，或暴力、流血事件持續，情況只會再度惡化。他預料9月上半月的入住率再度下跌約4成至5成，房價比同期再減3成，當中以金鐘、灣仔及銅鑼灣受示威影響最大。
對於9月及10月房價均有調高，姚解釋稱，業界仍在觀望社會情況及旅客數字，並以相對便宜的價格「試水溫」吸客，望保持有最低入住率；若過早壓低價格，或產生漣漪效應，令各酒店相互「劈價」，並影響旅客信心。
姚思榮：會展旅客晚上改到深圳、澳門過夜
由於8月錄得的每日內地訪港團，不足100團，對比旺季每日約200團減少一半。自由行及團客人數下跌，會展旅客（MICE）亦受影響。姚思榮指，9月起是會展商務旺季，但該些旅客或改為留港開會，及後即日離開到深圳、澳門等地過夜。他又指，酒店人手薪酬、冷氣費等固定成本高，擔憂部分為「止血」開源節流，及再度要求員工放無薪假，和不聘請散工。