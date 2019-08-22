【逃犯條例】張華峰撐警隱編號　金融界七千人群組斥傀儡議員

監警會副主席、經民聯立法會金融服務界議員張華峰今日（22日）早上在電台節目上表示，贊成警方「速龍小隊」不一定展示警員編號，在執法時應無後顧之憂，毋須擔心被人「起底」。有關言論引起各界抨擊，張華峰下午主動澄清，指傳媒可能誤會了他講的說話，無講過速龍小隊執法時毋需守法。 一群自稱來自不同機構的金融業從業者晚上發聯署，批評張華峰影響業界形象，形容他「只是由261票功能組別公司選票選出的傀儡議員」。該群組有7,354名金融業界人士。 聯署要求政府必須具備足夠智慧、能力及氣度方可有效管治社會，張華峰擔任監警會或調查委員會的任何角色，恐怕調查結果未能服眾，進一步加深社會撕裂。

監警會副主席張華峰（左二）今天接受電台節目時訪問，表明贊成速龍小隊不一定需要展示警員編號，指他們在執法時應無後顧之憂。（資料圖片／羅君豪攝）

由「一群來自不同機構的金融業同路人」為署名發出的聯署信全文︰

致廣大的香港市民：

我們是一群來自不同機構的金融業從業者，就近日張華峰議員提出立法限制提款、 警察執勤時無需出示委任証等建議深表遺憾，認為其言論會令大眾對金融業人士的專業判斷能力產生疑問，甚至影響香港的國際金融中心形象。

我們強調張華峰只是由261票功能組別公司選票選出的傀儡議員，並不能代表數以十萬計的金融界人士發表意見。其當選亦突顯香港政制之不堪和功能組別構成之不公。

就此我們向特區政府表明，當權者必須具備足夠智慧、能力及氣度方可有效管治社會，若繼續由一位連「禮賓府」及「迎賓館」亦未能分辨的張華峰擔任監警會或調查委員會的任何角色，恐怕調查結果未能服眾，進一步加深社會撕裂。

最後我們再次重申立法會內功能組別的小圈子選舉只會造就張華峰之流的議員禍害香港，各界選民應支持廢除功能組別，政府亦應立即實行雙普選才能使社會重上正軌。