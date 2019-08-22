【逃犯條例】張華峰委任證論捱轟　監警會前成員張達明斥好離譜

反修例運動已持續多時，警方的執法手段備受爭議。監警會副主席、經民聯立法會議員張華峰今天（22日）接受電台節目訪問時，表明贊成速龍小隊不一定需要展示警員編號，指他們在執法時應無後顧之憂，又認為示威者攻擊警察猶如自由博擊，故認為警察執行法律平定騷亂時，不應被施加太多限制。 監警會前主席李國麟認為，現任主席梁定邦應澄清張華峰的言論是否代表監警會，又指監警會其中一個職能是就警隊常規或程序的不足之處提出建議，減少可能引致的投訴，認為張華峰認同防暴警和速龍小隊無需佩戴委任證，反而是增加投訴，質疑監警會是否有發揮法例賦予的權力和職能。 監警會前成員、香港大學法律學院首席講師張達明直指張華峰「好離譜」，批評張華峰損害監警會印象和公信力，又指若張華峰認為警員執法時無需守規矩，應辭去副主席和委員一職。

李國麟認為，現任主席梁定邦應澄清張華峰的言論是否代表監警會。（資料圖片／歐嘉樂攝）

前副主席李國麟指監警會原意減警隊投訴

衞生服務界立法會議員李國麟於2008年開始擔任警監會副主席，2009年6月《監警會條例》生效，他連續四個年度擔任監警會副主席，伴隨警監會過渡至監警會的過程。

被問到對張華峰的言論有何看法，李國麟笑言，他已經離開監警會多時，不知內部情況，不過他指出，監警會其中一個職能是就警隊常規或程序的不足之處提出建議，減少可能引致的投訴。他解釋，監警會雖無主動調查投訴權力，但警員不佩戴委任證的問題已非個別事件，已為普遍情況，認為監警會可發揮職能，就警員佩戴委任證政策提出建議，減少投訴。他認為，張華峰的言論和警隊當前做法，反而增加投訴，質疑張華峰和監警會是否有發揮法例賦予的權力和職能。

張達明慨嘆，張華峰的言論令公眾對監警會更無信心，損害監警會印象和公信力，又指若張華峰認為警員執法時無需守規矩，應辭去副主席和委員一職，直言「真係好離譜」。他認為，若張華峰的言論不代表監警會，梁定邦應盡快澄清；若張以監警會副主席身份發表該番言論，則應辭去副主席和成員一職。

張達明指出，若警察不佩戴委任證和展示警員編號，市民完全是投訴無門，把破壞整個投訴機制完全破壞。

張華峰今天接受電台節目時訪問，表明贊成速龍小隊不一定需要展示警員編號，指他們在執法時應無後顧之憂。（資料圖片／羅君豪攝）

監警會工作「重量不重質」

對於特首林鄭月娥指因應監警會工作量增加，考慮增加監警會成員。李國麟認為，監警會工作是「重量不重質」，不應只因量而增加成員，質疑林鄭根本不知監警會如何運作，對她感到非常失望，他又指現時不少法定機構的組成已失去過去的政治平衡，在梁振英擔任特首前，法定機構成員來自不同政治光譜，而非如現在般一面倒。

張達明認為林鄭不應轉移界線，指政府應成立獨立調查委員會調查整件風波，監警會處理不到當前面對的問題。