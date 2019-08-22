【逃犯條例】港鐵修訂安排：站內如有暴力破壞事件　隨時停車關站

《逃犯條例》修訂風波持續逾兩個月，昨晚（21日）有市民在元朗站舉行集會，抗議元朗「7.21」白衣人無差別襲擊市民發生一個月，仍未有施襲者被落案起訴。期間港鐵安排特別列車接載乘客離開元朗站，其他列車則不停元朗站。《人民日報》今日（22日）在微博發表評論，質疑港鐵這樣做有否「掂量過輕重」，不僅拖延報警，事後還派專列護送「暴徒」免費乘車，直斥公營機構一旦縱容暴力，就是拿公共安全不當回事。 港鐵今晚公布，在作出特別列車服務安排時，將會繼續在安全情況下盡可能提供列車接載滯留乘客。但如站內發生打鬥、破壞、及其他暴力事件，港鐵在緊急情況下，有可能會在沒有預先通知的情況下，即時停止有關車站的運作及列車服務，甚至關閉車站；又稱公司明白警方在有需要時，會進入車站執法。

昨晚有市民在元朗站內舉行集會，譴責警方執法不力及濫暴。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

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港鐵會安排「吉」車接載滯留乘客離開

港鐵表示，在近月多次公眾活動期間，公司曾因應警方在個別鐵路車站附近進行驅散行動時，在顧及乘客和員工的大前提下，作出相應特別列車服務安排，包括已載客列車不停該等車站，避免乘客進入受影響車站；以及安排沒有載客的列車，直接到該等車站接載滯留乘客離開。港鐵稱，上述措施是以乘客的利益為大前提，公司事前一直與運輸署及警方等相關政府部門保持溝通。

昨晚的元朗集會再演變成警民衝突。（資料圖片 / 羅國輝攝）

港鐵表示，最近多次有人故意破壞車站內設施，包括元朗站昨晚的情，影響車務正常運作，對其他乘客構成危險；有部份人士更在太古及葵芳站持續以粗言穢語辱罵車站職員，不讓他們離開，甚至威脅他們人身安全，強調這些行為完全不能接受。

港鐵：明白警方會進入車站執法

港鐵稱，因此公司會在車務安排方面，因應情況作出新的應對，以保障員工及乘客的安全。如站內發生打鬥、破壞、及其他暴力事件，港鐵在緊急情況下，有可能會在沒有預先通知的情況下，即時停止有關車站的運作及列車服務，甚至關閉車站；又指明白警方在有需要時，會進入車站執法。

港鐵強調若此等情況出現而引起乘客不便，希望大眾諒解，公司有必要因應有關情況作出適當應對，以保障員工和乘客的安全。