【逃犯條例】港鐵劉天成發公開信：遺憾網民欺凌員工　感到痛心

反對《逃犯條例》修訂引發的示威遊行遍地開花。面對反修例網民多次發起港鐵不合作運動、有港鐵職員遭「起底」及受網絡攻擊、有警員在葵芳站及太古站執法及使用催淚氣體等，港鐵車務總監劉天成周三（21日）再次向車務處員工發公開信，對網民一系列欺凌行為表示遺憾，對員工所遭遇的對待感到痛心，希望市民表達意見時能保持理性，港鐵亦會繼續聆聽意見及保障員工安全。

劉天成在信中感謝每一位同事專業盡責、謹守崗位、盡力應付各種挑戰。（資料圖片）

向員工派保護裝備 安排健康講座

劉天成在信中表示，已提升前線員工的保護裝備，包括防煙面罩、眼罩和安全帽，正按需要陸續派發至各工作地點，亦提供指引及教學短片協助同事正確使用有關裝備。對於有員工擔心曾吸入催淚氣對身體的潛在影響，或因近期社會事件感到壓力，他指已安排健康講座及情緒及壓力管理分享會，邀請專家向員工講解；若員工感到不適，可向醫生求診。

近月每周均有反修例大型公眾遊行活動、網民亦多次發起港鐵不合作運動。劉天成表示，會發出車站廣播及張貼海報提醒乘客應有行為，亦會加強人手，及提醒員工在執行職務時保障自身安全。他補充指，會因應情況及大型公眾活動的路線，在必要時考慮關閉個別車站及暫停相關路段的列車服務；亦會成立風險評估專責小組，根據有關公眾活動安排及隨後有可能發生的情況作出評估，並建議相關措施和政府有關部門商討。

警方曾在葵芳站內施放催淚氣體，引起市民極度不滿。（資料圖片）

建議員工向私隱專員公署投訴被起底

對於港鐵執法問題，劉天成解釋，警方已清楚表明他們在公共場所及其他場所執法的依據，公司亦已於8月12日與警方進行高層會議，要求警方在執法時需要顧及員工和乘客的安全。對於有員工遭人「起底」及於網絡被無理攻擊，劉天成指，公司認為有關行為完全不可接受，已透過不同途徑促請該等人士停止對有關員工的滋擾行為，受影響的同事可考慮向個人資料私隱專員公署提出投訴。

過去兩周有大批市民到葵芳站及太古站，要求車站職員交代警方在站內執法及使用催淚氣體後車站的清潔情況。劉天成指，對於部份人士曾不斷以粗言穢語辱罵港鐵員工，令員工感到受威脅及壓力，公司對於這些欺凌行為表示遺憾，對同事所遭遇的對待感到痛心，呼籲市民保持理性，顧己及人。

他最後在信中感謝港鐵職員在困難時刻仍秉持專業精神服務乘客，又指會繼續透過其他渠道進一步加強有效溝通，發放公司資訊、聆聽同事意見及作出回應。