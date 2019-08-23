【逃犯條例】國泰港龍空勤主席施安娜被炒　國泰：須遵飛越地法規

政府擬修訂《逃犯條例》一事引起激烈爭議，示威浪潮持續超過兩個月，多個界別及行業，包括航空界人士亦高調發聲反對修例。其中國泰航空早前遭內地民航局發重大安全風險警示，要求國泰禁止參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，而有過激行為的人員須立即停飛內地航班。 事隔約兩周，在行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培辭任後，國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜亦確認被解僱，國泰航空企業事務董事唐偉邦今日（23日）回覆傳媒查詢時表示，國泰營運遍佈全球，必須遵守航班飛往及飛越國家及地區，包括中國內地的所有適用法規。

國泰航空企業事務董事唐偉邦回覆傳媒查詢時表示，國泰營運遍佈全球，必須遵守航班飛往及飛越國家及地區，包括中國內地的所有適用法規。（資料圖片）

反修例風波持續，《逃犯條例》引發示威浪潮，航空界人員上月底在機場一號客運大樓接機大堂舉行「和你飛」集會，要求政府回應民間五大訴求。之後有網民號召於8月5日全港大罷工，其中獲香港空勤人員總工會屬下7個空中服務員工會表態支持罷工。



事後國泰航空有員工捲入反修例示威爭議，遭內地民航局發出重大安全風險警示。在行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培辭任職務後，國泰港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜確認被解僱。聯工盟將於今日下午約一時召開記者會交待施安娜被解僱的過程及後續行動。

國泰航空企業事務董事唐偉邦今日（23日）回覆傳媒查詢時，先重申國泰全力支持維護《基本法》所賦予的一切權利和自由。由於國泰營運遍佈全球，必須遵守航班飛往及飛越國家及地區，包括中國內地的所有適用法規。

唐偉邦又形容，過去數星期對全體同事來說是困難重重，他感謝同事緊守崗位，繼續為顧客提供專業的服務。