彭博：國泰警告員工　社交媒體發布、分享示威活動　或違中國規定

國泰（0293）員工近期參與反對《逃犯條例》修訂活動，部份員工其後離職，高層更有多項變動。有報道指，公司近日提醒員工，稱「濫用社交媒體平台可能違反中國政府的規定」。

稱社交媒體分享「反政府抗議活動」 違反民航總局要求

《彭博》引述國泰發給員工的訊息報道，在社交媒體上發布、回覆和分享支持「反政府抗議活動」的資訊，可能違反中國民航總局本月向公司提出的要求。公司稱，任何違反規定的行為，都將會受到調查並迅速解決。

指員工要謹慎使用社交媒體 涉自己、他人和公司福祉

國泰的通知表示，員工應該由始至終謹慎對待使用社交媒體的方法，因可能與自己的工作、他人和公司的福祉有關。任何參與非法活動的員工都將接受調查，可能導致終止合約。

中國民航總局早前禁止參與或支持示威活動的國泰員工飛住中國內地，又要求國泰提高安全性。上星期，中國民航總局表示國泰已經滿足要求。

國泰行政總裁何杲（右）在8月16日辭職，公司表示是作為公司的領導者對公司近月所面對的事件負責。（資料圖片）

8月16日國泰宣布管理層人事變動，行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培辭任。何杲向員工發出內部電郵表示，國泰過去數周承受巨大壓力，包括其品牌及聲譽，加上中國是最重要的市場，對國泰而言是「嚴峻及關鍵時刻」。

而公司通告指出，何杲和盧家培確認其呈辭是作為公司的領導者對公司近月所面對的事件負責。