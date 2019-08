【逃犯條例】國泰新指引籲員工慎用社交媒體　避免觸犯民航局規定

反對《逃犯條例》修訂的行動,令不少航空界人員感到憂慮。繼國泰航空早前表示會完全遵守中國民航局安全指示,禁止曾參與和支持非法遊行示威的人員飛內地航班,國泰昨日(21日)再向員工發新指引,指出即使員工在工作以外時間於社交媒體發放、分享貼文,或在其他貼文下留言,均有機會觸犯中國民航局規定。 國泰回覆《香港01》表示,每位同事肩負着前所未有的個人責任,確保公司的安全和保安聲譽不受損,並強調必須及必定會確保公司完全遵守中國民用航空局發布的安全和保安指令,認為「這是確保公司能營運的前提」。

國泰發出新員工指引,籲員工慎用社交媒體,以免觸犯內地民航局規定。(資料圖片)

《香港01》獲得一份員工新指引,解釋由於任何事情經社交媒體平台會被迅速傳播開去,即使是私人對話也如是,社交媒體用戶難以控制有關內容會招來什麼後果,故提醒員工應小心使用。

有員工改為只許朋友瀏覽社交媒體帳戶

指引寫到,參與不合法遊行及暴力活動是不能接受,對員工參與不合法活動採取零容忍態度(We have a zero tolerance approach to illegal activities),若員工參與將會被公司調查,甚至有可能被解僱。國泰指出,如何界定員工曾否支持非法遊行、暴力行為、或過激行為較複雜,公司也沒有相關準則,但認為員工應反思自己的行為及作出合理判斷,避免將自己置於「會被合理懷疑違反守則」的位置。

有國泰員工表示,因應公司發布新指引,暫時會把社交媒體戶口設定為私人化,發布內容只有朋友可以瀏覽。

國泰提醒員工使用社交媒體時,不論是否與工作相關,都可能違反民航局規定。(讀者提供圖片)

國泰:每位同事肩負着前所未有的個人責任

國泰回覆表示,每個人的行為舉止都會影響外界對公司的看法,不僅為乘客提供服務時的態度,亦包括於工餘時在社交媒體和日常生活中的活動,故早前表明公司對所有非法活動或違反公司政策的行為持零容忍態度,認為這不是一個全新概念。

國泰指出,作為香港乃至全球最受關注的企業之一,每位同事都肩負着前所未有的個人責任,以確保公司的安全和保安聲譽不受損;又指必須及必定會確保公司完全遵守中國民用航空局發布的安全和保安指令,認為「這是確保公司能營運的前提」。

過去一個月,市民在機場舉辦多場反修例集會,有不少國泰員工參與。(資料圖片)

國泰接連解僱機師及地勤 譚文豪劈炮

中國民航局月初發公告,稱有見國泰航空近日多宗事件,暴露出安全風險及隱患,故發出重大航空安全風險警示,當中提及有國泰飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪,且未被停止飛行職務;又有人惡意泄露航班旅客信息。民航局認為,事件嚴重威脅航空安全、增加香港至內地輸入性航空安全風險,故對國泰航空提出三點要求,包括禁止曾參與和支持非法遊行示威的人員飛內地航班;向內地提供所有飛往內地航班的機組人員身份資料;加強內部管控,提升飛行安全等措施。

國泰近日公布解僱兩名機師,二人分別因參與示威而被捕及在8月12日不當取用公司資訊;另有一名在機場集會當日,在航機廣播「香港人加油」機師,國泰確認已不再是公司員工;原任國泰機師的公民黨立法會議員譚文豪,日前宣布已辭職。另國泰又解僱兩名機場員工,他們是洩漏航班上有警員乘客資料的地勤員工。