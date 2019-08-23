楊偉雄：智能燈柱無侵犯私隱　中國電信建政府雲不涉政府資料

創科局局長楊偉雄今日（23日）出席場合時被問到市民對智能燈柱的強烈意見，楊表示燈柱不會影響私隱，並已成立專責委員會釋除市民疑慮。

創科局局長楊偉雄今日（23日）出席電腦節開幕典禮後，被傳媒問到關於智能燈柱和雲端平台等問題，楊表示燈柱只作數據採集，絕不會違反私隱人權，而雲端平台資料不會外洩。

楊偉雄解釋，市民不了解智能燈柱運作，智能燈柱不設人臉識別功能亦不會讀取身份證資料，政府會以不影響私隱為原則作數據採集，同時亦不會以高清解像度錄影，只用低清影像紀錄成公開資料，並已經成立專責委員會來釋除市民疑慮，因此政府不會因市民不滿而拆掉燈柱。

政府雲資料不儲存在中國電信

被問到雲端平台由中資公司（中國電信）經營令市民擔心數據資料會運到內地，政府資訊科技總監林偉喬補充，政府一直重視資訊科技保安工作，而且中國電信是國際性公司，亦在公開招標中投得業務，政府也會找第三方來做風險統計和驗證，市民不必擔心。

林稱日後政府雲運作時，中國電信絕對接觸不到政府的資料，「因為這些資料全部儲存在政府數據中心，並已加密。資料是在我們的中心內，並非中國電信的數據中心，這是行之有效的做法。我們亦會找第三方進行資訊保安風險評估和審計。這些工作是我們一貫的做法，亦可以保障到我們數據中心內的資料是加密和受到保護。」