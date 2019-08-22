【觀塘遊行】智慧燈柱成惹火議題　政府暫緩啟用三項涉私隱技術

政府修訂《逃犯條例》掀起社會風波，同時惹起市民對個人私隱的關注。本周六（24日）於觀塘區的遊行，當中關注區內對智慧燈柱的應用，擔心被用作監控用途。 智慧燈柱於2017年首次提出，現時已有50支安裝於九龍灣及觀塘一帶。負責計劃的政府資訊科技總監辦公室，曾多次指出燈柱現時只會收集三項城市數據。至於涉及私隱問題的三項功能，政府則稱將作出諮詢後再推出，惟暫時未有相關時間表。

觀塘區已經試裝智慧燈柱，當局聲稱部分有爭議功能已經安裝但未開啟。（資料圖片 / 羅君豪攝）

觀塘區遊行將於本周六（24日）舉行，由觀塘駿業街經海濱道、偉業街遊行到零碳天地旁空地，並於今日（22日）獲警方發出不反對通知書。遊行除向政府重申「五大訴求」外，亦盼惹起公眾對「智慧燈柱」的關注。

試驗性質推行三年 計劃安裝400枝燈柱

事實上，智慧燈柱早於2017年的施政報告內提出，並由政府資訊科技總監辦公室負責項目；計劃以試驗性質推行三年，分階段於中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區等四個地區，安裝約400枝智能燈柱。根據資科辦的資料，燈柱設有交通探測器、全景攝影機、氣象感應器及空氣質素感應器，以收集交通、氣象及空氣質素共三項城市數據。而攝錄的影像只會供運輸署及環境保護署使用，以供監察交通清況及打擊非法傾倒建築廢物。

劉頴匡展示觀塘遊行的不反對通知書。(李家偉攝)

被質疑用作監控用途

不過，智慧燈柱惹起公眾對於私隱問題的關注，早前更有傳言指燈柱具備人像辨識系統，擔心將被用作監控用途，甚至變為早前於內地推出的社會評分系統。事實上，燈柱具備超高清的攝錄鏡頭，早前有關注網絡保安及私隱的專家亦質疑，攝錄畫面太清或會容易被利用作追蹤用途。立法會議員莫乃光亦曾建議，政府應就燈柱的應用進行大型公眾諮詢。

+ 5 + 4 + 3

多次澄清無人像辨識系統

資科辦就社會聲音，曾多次澄清智慧燈柱並無人像辨識系統，亦不能偵測或讀取身份證資料，而拍攝的影像亦不會傳送到第三方作人臉辨別用途。當中燈柱確實有涉及私隱的功能，包括以攝影機協助監察非法傾倒建築廢物黑點、運輸署的藍牙交通探測器，以及攝影機收集車牌號碼等功能，資科辦稱將就上述功能作諮詢，並獲社會共識後再啟用功能。不過，資科辦未有就此訂下時間表，或制訂相關準則。助理資訊科技總監黃志光曾稱，將就私隱保障成立專家委員會，並會於安裝前作地區諮詢。而政府早於上月已於觀塘及九龍灣一帶安裝50枝智能燈柱，並公布相關的位置。