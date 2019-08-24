【逃犯條例】警員親屬連線明集會　成員無懼起底發言

「警員親屬連線」將於下周日（25日）在中環愛丁堡廣場舉辦的集會，警隊人事部及四個警察協會向警員發信提醒，集會不是職方發起，希望他們留意。「警員親屬連線」成員認為這是警方施壓，組織者預計有10人會上台發言，會戴上口罩和帽，但即使被認出起底仍會為香港發聲，「希望多些市民出來參加、保衛我們，愈多人便越難被人認出。」 警方在昨日（23日）例行記者會中，指「警員親屬連線組織」與警隊無任何關係，四個職員協會亦無關，強調對所有公眾活動一視同仁。

反對修訂《逃犯修例》的爭議持續，多次遊行、集會演變成警民衝突，警民關係跌至冰點。（資料圖片 / 余俊亮攝）

警員親屬連線在下周日（25日）在中環愛丁堡廣場舉辦的集會，其後遊行至特首辦及警察總部遞信，要求成立全面獨立調查委員會。集會已經獲警方發出不反對通知書，成員Sunny（化名）表示，警方要求他們當日安排15名義工擔任糾察，並改由警總後門遞信，過程大致順利。

警隊人事部發電郵提醒活動 家屬拒絕噤聲

不過，警隊人事部及警隊四個職方協會早前分別發電郵及聲明，提醒警員要小心留意「警員親屬連線」的集會及遊行不是職方舉辦，Sunny認為是「白色恐怖」或令部分持觀望態度的警員家屬不敢發聲。她也拒絕因而噤聲，「對方愈大反應、愈害怕，不正是代表你做的事情有影響力嗎？」

丈夫漸認同警嫂發聲

有感受到來自警察家人的壓力？Sunny直指，最初的時候丈夫有微言，但經過北區醫院有長者被警員疑行使私刑、女示威者在警署被全裸搜身等事件後，「他也慢慢同意我所做的事情，應該要發聲。」她相信，集會對警隊會帶來正面影響，

8月11日多區示威衝突，有市民懷疑被布袋彈射中右眼。翌日人發起到警總追究警暴。（資料圖片 / 羅君豪攝）

至少十人發言 無懼身份曝光

周日的集會，Sunny透露將有至少10名警察家屬上台發言，屆時大家將會戴上口罩、太陽眼鏡、帽子等保護個人身分。他們明白發聲或會遭人「起底」，Sunny淡然地說：「我們的身分是有機會曝光，但大家都覺得被人認出也無辦法。」

為了保障參加的家屬，Sunny不鼓勵大家相認，集會也沒有持定的服飾。她同意，愈多市民參加，他們愈難被人認出，故希望今次集會不單是家屬的，也會有不同的市民響應。

不鼓勵家屬相認 盼在警員心中留下迴響

「警員親屬連線」的社交專頁在7月29日開設至今不足一個月，但追蹤的人數已經由最初的千多人，上升至現時的逾1.2萬人。「警員親屬連線」的主要成員也由單位數上升至30多人，分別處理文宣、物資等工作。

20多日過去，Sunny相信他們所做的事只是一個開始，她看到最初有前線警員開始接受傳媒訪問，認為種子已經埋在他們心中，並留下迴響，「始於我們家屬不是前線警員，能夠做的是一個引子。」

愛丁堡廣場今日有多場集會，均和平進行和結束，包括8月22日的中學生集會。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

警方在昨日（23日）例行記者會中，指「警員親屬連線組織」與警隊無任何關係，四個職員協會亦無關。警方對所有公眾活動一視同仁，如果超過50人要通知警方，警方進行風險評估後，再視乎會否發不反對通知書。

警員親屬連線成員，8月初接受《香港01》訪問，呼籲成立獨立調查委員會。

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