【逃犯條例】警員親屬連線籲獨立調查　發起人：民心、尊嚴已輸了

反對修訂《逃犯修例》的爭議已經持續近兩個月，多次遊行、集會演變成警民衝突，對峙愈演愈烈，警民關係也愈見撕裂。有警察家屬在網上成立「警員親屬連線」專頁，支持成立獨立調查委員會，相信調查可以查出真相。 未來，家屬期望籌辦集會表達警員的真實意見，冀為連串的政治風波找新出路，「警察部沒什麼可以輸，民心又輸了、尊嚴也輸了。」

Sandy的家人是前線警員，她批評政府不回應市民訴求是將警隊推作磨心。（王海圖攝）

警隊變政府擋箭牌 成磨心

由6月9日大遊行反對《逃犯修例》修訂草案以來，民間多次向政府表明五大訴求：撤回修例、撤回暴動定性、撤銷檢控被捕人士、成立獨立調查委員、立即雙普選。但是，政府一直未有回應訴求，令這場風波劃上句號的一日遙遙無期。

警方以強硬手法清場，多次出動催淚彈、布袋彈、橡膠子彈，警務人員疑濫權的片段在網上流傳；示威者則以「黑警」來稱呼警務人員，同時也將暴力升級。

家人是前線警員的Sandy（化名），多次親身參與反修例遊行及示威，她認為警隊在今次運動中成為磨心，「希望政府不要繼續拖，找我們來擋箭牌」，促請政府回應民間的五大訴求，否則運動只會繼續發展。為證實Sandy為警員家屬的身份，她向記者展示與家人的合照及部份工作情況，為保障私隱，記者並無拍攝。

連月示威，警察總部對此被包圍，警徽被塗污。（資料圖片 / 羅國輝攝）

對白衣人無差別攻擊感憤怒：「元朗警力真空？」

對於外界「黑警」的指責，Sandy深信大部分警員是盡責的執法者，即然是警員的家屬，她強調自己看得清楚。整場運動中，最令她印象深刻是6月12日一名女示威者被多名警員包圍及拖行，「我家人看過後也覺得不合理。其實有些警員做法的確是『無得拗』。」

提及警民衝突，以及元朗白衣人無差別攻擊市民事件，Sandy感到憤怒，「怎可能整個元朗處於警力真空狀態？」她質疑警隊高層在今次運動中的指揮工作。

7月27日，警方進入元朗西鐵站抓捕示威者，有警員情緒激動，由另外的警員制止。警棍上加裝了疑似扣環，警方及後聲稱該零件為膠索帶。（曾梓洋攝）

警員承受同袍職責壓力 家屬代發聲

家人處於衝突前線，會否擔心其安危？Sandy認為，示威者使用的武力仍然受控，「擲磚頭、硬物，我個人認為對警員不會造成大傷害」，但她並不想看到任何一方受傷，希望示威不會再升級。

質疑聲音不單存在市民心中，Sandy表示不少警員也有同樣的懷疑。她說：「他們出聲擔心會被同袍指責是『二五仔』，也擔心找不到同伴，怕聲音太微弱會遭人打壓」，所以她與其他家屬便成立「警員親屬連線」專頁，希望可以為他們發聲。

無論聲音多微弱，Sandy也認為要發聲冀為運動找出新出路。（王海圖攝）

「林志偉無諮詢不代表我」

「我們希望可以發聲成為一股新力量」，Sandy支持成立獨立調查委員會，認為不單有利社會釐清衝突內的責任，也有助緩助警民關係，「利多於弊」。她也希望，有人可以勇於承擔錯誤。

不過，警察隊員佐級協會多次發聲明拒絕成立獨立調查委員會，指調查會影響警隊士氣。Sandy不畏言指出，協會出聲明前無經過諮詢：「林志偉（主席）出聲明前會否投票？他是用個人名義出信，他有沒有問清楚所有警員？無！」她不同意聲明可以代表整個警隊。

「警員親屬連線」早前已收集500名警員家屬的聯署，並向特首林鄭月娥發公開信要求盡快設立獨立調查委員會，徹查反修例衝突責任，挽回警隊聲譽。下一步，Sandy透露正籌辦集會向社會、政府表達意見，強調在當前膠着的局面，什麼方法都要嘗試，「警察部沒什麼可以輸，民心又輸了、尊嚴也輸了。」

▼過去一周反修例集會及示威▼