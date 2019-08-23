【逃犯條例】港大醫科生過關被查手機　醫學院急叫停北上上課

政府修訂《逃犯條例》風波未平，早前有指港人過關往內地時被搜查電話。日前有Facebook專頁稱，有港大醫科生早前過關到港大深圳醫院上課時，被要求檢查WhatsApp對話及手機相片，掀起白色恐怖。 港大醫學院今日（23日）表示，指於今年餘下月份，均沒有安排學生到港大深圳醫院上課。

港大醫學院稱，沒有安排學生在今年餘下月份到港大深圳醫院上課。（資料圖片／粱鵬威攝）

港大醫學院回覆查詢稱，院方一向按課程內容和實際情況需要，編排有關臨床學科的學生到醫學院各家教學醫院 ，包括本港和深圳的教學醫院上臨床見習課。而現時醫學院沒有安排同學在2019年餘下的月份到港大深圳醫院上課。

據醫科生透露，過去一個月到深圳的課堂已取消，當中需要到內地上堂的包括學習骨科、婦產科及急症科的學生。

FB專頁稱有學生過關時被迫登入社群軟件帳戶

Facebook專頁「Medic Secrets」日前稱，有港大醫科生早前過關到港大深圳醫院上課時，曾經被內地執法人員檢查手機，要求他們展示WhatsApp對話及電話內相片，部份學生更被要求離開群組及刪除相片。專頁又聲稱，部份同學甚至被要求登入Facebook及Instagram帳戶，並紀錄其用戶名稱。另一專頁「一個平凡醫學生的日常。」日前亦就事件發表貼文，聲稱醫學院目前將所有深圳課堂取消。