【逃犯條例】藝術家三木曾印政治橫額　報稱羅湖過關遭扣查

《逃犯條例》修訂風波爆發後，每周均有連場示威，社會氣氛緊張，更有人稱穿黑衣過關往中國大陸時，遭關員截查及查問底細，一度引起社會討論。視藝展覽空間「碧波押」的策展人三木稱，昨日（19日）他於羅湖通關時，遭疑似大陸公安扣查超過七小時，更表示期間遭無理對待。

被指涉嫌尋釁滋事 羅湖扣查七小時

三木表示，他昨日上午十時從羅湖出境，在自動過關的卡位遭兩名大陸關員截停並且扣留，直至接近六時才放行折返香港。他說自己先被帶到關口的拘留室，等候約一小時，再被帶到羅湖口岸的派出所扣查，「所有嘢要檢查沒收保管，坐喺好似BB凳嘅審訊凳，坐咗幾個鐘。」

三木解釋，當時對方並沒有表明拘留的原因便將他帶到派出所。當他填寫口供紙時，透過與公安問答才知道為何自己被扣留。「話我有尋釁滋事嫌疑，要將我扣查，問我明唔明白，我話明。」他又說，當時沒有帶手提電話出境，派出所人員即非常緊張問他因由，「佢哋搵唔到我部手機，發晒狂咁，覺得好奇怪。我話我冇大陸卡，過咗關部手機就好似計時器咁，都冇用，所以就唔帶。」

藝發局以一元象徵式收費，出租上海街404號的舖位予藝術團體作展覽用途，每兩年招標一次。而參展團體社區文化發展中心在2016年投標後，將該舖易名為碧波押，並在今年5月完成最後一場展覽。碧波押不少展覽題材也涉足社會議題，例如是關於六四事件的展覽。（資料圖片／鄭子峰攝）

疑因政治橫額被扣留 稱遭不合理對待

當時疑似公安對他說，手頭上有資料顯示他曾取過一塊寫有「沒有暴徒 只有暴政」的橫額，即使當時他並沒有帶在身上，但對方向他說，已擁有影像證據，叫他從實招來。「好多資料冇辦法唔坦白。」三木說，該些人員叫他說出他與深圳朋友的關係，又向他展示一些圖片，說他曾與友人到過何處。而他只承認有取過這一塊橫額，沒有供出自己在深圳的朋友和會進行什麼活動，「呢啲嘢做朋友係冇理由供出。」

三木稱，在拘留期間也曾遭無理對待。他說當時只准默坐，什麼都不可以做，「唔可以飲水睇書，只准坐喺拘留室。」期間更有人捉住其手腕上一個穴位，「之後我就郁唔到，又拍落我膊頭度，成身麻痺。」三木直指，當時對方木無表情，驟眼看不覺異樣，但他知道碰那個穴位會使人痛楚，「我同佢講，我怕痛但我唔會驚。」

要求簽署保證書 以後不參加非法集會



落完口供之後，三木被要求簽署一份《保證書》方可離開。他說，《保證書》上寫明，保證以後不參與任何非法集會及聚會，並要遵守香港及內地法律，當時他覺得沒有辦法不簽。「當時覺得冇乜嘢，依家覺得好奇怪，即係喺香港都要遵守內地法律。」簽署後被獲准離開，他馬上返香港，不再繼續原訂前往大陸的行程。

碧波押策展人三木表示，昨日過關往中國大陸時被大陸方面扣查。（資料圖片／黃廸雯攝）

無懼遭禁錮 籲港人過關時冷靜

藝發局以一元象徵式收費，出租上海街404號的舖位予藝術團體作展覽用途，而參展團體社區文化發展中心在2016年投標後，將該舖易名為碧波押，其後曾多次舉辦關於社會議題的展覽，例如新界東北發展、已故諾貝爾和平獎得主劉曉波，以及六四事件等，不時涉及政治題材。如今遇到扣查一事，三木表示他沒有害怕表態，也不怕像銅鑼灣書店負責人李波一樣突然失蹤，又揚言會繼續來往中港兩地。同時，他提醒港人過關時不要太過緊張。

曾經碧波押將空間內的牆身貼上具政治意味的街招。（資料圖片／鄭子峰攝）

扣查威嚇或屬侵犯人權

香港人權監察發言人葉寬柔表示，當該名人士觸犯法例或已被起訴，海關、警察或公安均能行使其公權力，合法限制他的行動自由。但若因為市民參與政治活動，行使其公民權利，從而受到威嚇或懲罰，則屬侵犯人權。她又指，就算合法拘禁，也不能以威嚇、施予酷刑及侮辱人格等方式逼供，否則是違反了《禁止酷刑公約》，即使是打仗期間也是受到免於酷刑的保障。若事情屬實，她指有關情況屬政權打壓，短期內難以解決，惟若有關方面不斷侵犯人權和違反已簽訂的公約時，長遠而言則可以追究。