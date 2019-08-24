【港鐵禁制令】盤點由不合作運動到催淚煙彌漫　港鐵屢成「戰場」

港鐵公司已獲得法庭的臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡包括重鐵及輕鐵車站及列車，有效直至8月30日。翻查資料，6月以來的修例風波多次波及港鐵，有市民在兩個月內多次發起「不合作運動」外，隨地區示威活動增加，港鐵站亦成為「戰場」，如7月21日元朗西鐵站有白衣人無差別攻擊市民；8月11日警方在葵芳站內發射催淚彈及橡膠子彈；同日亦在太古站內近距離向示威者發射胡椒球彈等。 港鐵因應突發事件的安排均引起爭議，其「兩面不討好」亦在於，日前在8月21日元朗站默站行動及附近堵路示威後，安排特別列車予參與者離開，遭內地官媒點名批評形容「跟暴徒穿一條褲子」。當晚示威者為阻擋警察一旦入內清場，搬動車站設施設路障，滿地都是清潔劑，令車站一片狼藉。 在幾次事件之後，屢有市民到車站，要求前線人員交待，當中22日晚葵芳站出現嚴重職員與不滿市民衝突，導致港鐵急急申請禁制令。

7.14沙田遊行爆衝突 港鐵飛站惹恐慌

在沙田遊行後，多處爆發警民衝突期間，沙田站港鐵列車一度飛站，指因應車站大堂內有大量人群聚集，為確保乘客安全，安排東鐵綫來回方向的列車不停沙田站。示威者湧入要求乘搭「尾班車」下，車務控制中心安排了兩列分別前往紅磡及羅湖方向的列車在沙田站接載乘客，列車服務約半小時後回復正常。其實早於6月12日在金鐘一帶的示威期間，港鐵曾因應警方要求，金鐘站於晚上8時半會關閉，荃灣綫及港島綫來回方向的列車不停金鐘站。

7.21元朗站乘客被白衣人打 竟下令清客

7月21日，港鐵元朗站白衫人持籐條、木棍等入站內無差別襲擊乘客，港鐵當時要求乘客離開車廂，被批評處理不當，逾700名車長發起聯署，不滿當日車務控中心的清客決策，要求管理層交代。在元朗襲擊事件滿一個月當天，即8月21日，市民晚上發起於元朗西鐵站靜坐抗議，站內大堂及閘口聚滿人群。惟地面近村口位置爆發警民衝突，警方防線推至西鐵站出入口，有示威者使用車站內的消防設備等還擊及擅自落閘作防衛。

+ 2

8.11葵芳站彌漫催淚煙 警太古站用胡椒球彈

8月11日，警方在港鐵葵芳站內施放催淚彈及橡膠子彈，同日警方亦走進太古站內驅散示威者，近距離向示威者發射胡椒球彈。事後，來自港鐵九條鐵路線，合共逾700名港鐵職員以實名聯署，要求港鐵肩負保護乘客的責任，應強烈譴責警方各種影響鐵路安全的行動。事發後，有市民自發在該站清潔。

有數百名市民於13日晚上在葵芳站大堂聚集，帶同標語並包圍數名港鐵代表，要求港鐵譴責警方在站內放催淚彈以及徹底清潔通風系統。爭議一直未平息，於22日又有十多名示威者在葵芳站用膠紙遮擋閘口感應器，讓市民免費出入，及包圍車站控制室要求站長交代等，期間一名示威者聲稱被一名「外判保安」打傷。

8.21元朗站衝突後 內媒批港鐵協助「暴徒」離開

《人民日報》日前發布一篇評論，指港鐵在8.21元朗站靜坐及附近堵路事件衍生衝突後，拖延報警外，更派專列護送，批評「港鐵似乎陷入了角色迷失，難道這是要跟暴徒穿一條褲子？」指像港鐵般的企業，「有的態度曖昧，有的甚至暗中支持。是守護香港還是向暴力『繳械』？相關企業是該掂量掂量輕重了！」有關話題更成為微博熱搜話題。港鐵其後聲明指，倘遇緊急情況，或不會預先通知，即時停止車站運作，甚至關閉車站，又表示明白警方有需要時會進入車站執法。

翻查資料，其實早於7月27日的元朗遊行後，示威者與警方爆發衝突後，警方一度衝入西鐵站內驅散，市民無須拍卡或用車票都可以入閘乘車離開。前特首梁振英在faecbook撰文批評港鐵在衝突期間沒有封站，指港鐵「沒有義務讓暴徒用站內滅火筒噴警察，然後免費乘車離開」，形容「如果沒有西鐵接送，暴徒可以來去自如嗎？」

網民多次發動不合作運動及其他事件

6月11日晚上，大批警員在金鐘站內駐守，截查身穿黑衣的市民或年輕人，不少年輕人在警方要求下靠牆一字排開，被查身份證及搜身，引起大批市民不滿，聚集在金鐘與警察理論。 6月13日早上約8時，調景嶺2號月台有約30名市民聚集，期間人的腳部卡在月台空隙，有人高叫口號「香港人救香港人、香港加油」等口號，多名警察手持盾牌到場。 7月24日早上約八時，十多名市民聚集在金鐘港鐵站月台，不滿港鐵在7.21元朗西鐵站處理襲擊事件的手法。 7月25日有人發起不合作運動，港鐵宣布受多宗列車車門受阻事故影響，荃灣線要額外行車時間，至早上9時許，服務回復正常。 7月30日，數十名戴口罩黑衣人在調景嶺站往黃埔方向月台聚集，進入車廂時半身伸出車門，導致車門無法關閉，往黃埔方向調景嶺站列車超過一個半小時無法開出。 8月5日三罷行動，受「不合作運動」影響，港鐵多條路線服務暫停。 8月21日早上，有網民在九龍塘站手持標語叫口號，呼籲乘客勿忘記7.21元朗西鐵乘客受襲事件，但無阻礙車門關閉。