【823香港之路】北角市民歌聲下築人鏈重申訴求　冀高官聽見聲音

早前北角英皇道一帶現身大批身穿印有同款「福建人」紅衣、操普通話或福建話的人，襲擊穿黑衣市民和多名記者，令北角瀰漫恐懼。 有網民號召市民今晚八時沿多個港鐵站築成人鏈，以「和理非」方式向政府重申五大訴求。這晚，英皇道傳來歌聲，在閃閃燈光下高呼「五大訴求、缺一不可」，期望在和諧氣氛下民意能再度傳到高官的耳邊。

823香港之路，北角現場。（盧翊銘攝）

有網民發起仿效30年前「波羅的海之路」抗爭運動，號召市民今晚八時在港鐵荃灣綫、觀塘綫及港島綫30多個車站築成40多公里長的人鏈，以「和理非」方式向政府重申五大訴求。

主辦方早前表示，因應北角可能有人襲擊參加者，如非人手充足，否則人鏈不會經過北角。但是，反修例市民的決心遠超預期，在八時前多區已成功築成人鏈，牽手、搭膊拉近彼此距離，在八時許北角終現人鏈，把港島線連接。

823香港之路，黃先生手提「私家」擴音器，播放「靚聲」為參與者伴奏。（勞敏儀攝）

英皇道傳來歌聲，在北角工作的黃先生手提「私家」擴音器，播放「靚聲」為參與者伴奏。眼看721發生元朗白衣人無差別襲擊市民、北角「福建幫」襲擊事件，警方卻縱容，又在多區施放催淚彈，令普通市民防不勝防，加上警方幾乎隔日被爆醜聞，難免對警方信任度大減，故必須站出來譴責。

踏入九時正，參與者響應主辦方要求，一邊用手遮蓋右眼，一邊揮動手機燈光，高呼「黑警還眼」，當時正與女兒過馬路的唐女士也響應。唐說，剛與家人在附近吃晚餐，離開時對示威甚反感的媽媽繞往後街，但刻意穿黑衣的她則與女兒來支持，坦言明白示威者走出來的原意，也無法接受女性被捕抗爭者被脫光衣服全裸搜身。

823香港之路，踏入九時正，參與者響應主辦方要求，一邊用手遮蓋右眼，一邊揮動手機燈光，高呼「黑警還眼」。（勞敏儀攝）

面對居住十年的北角出現襲擊事件，唐說「原本已為係太平地，因為係建制派地頭，點知原來有福建幫，都有少少驚」，只好盡量少出夜街。面對譴責警方聲音不斷，她說只能以中立態度向女兒解釋事件，讓其明白警察也有好壞之分，有人或受指令行事，有人或不受控制，但「未必每個警察都係壞人」。

活動在夜晚九時後結束，參與者高呼「824，觀塘見！」，流水式和平散去。