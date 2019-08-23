【823香港之路】獅子山頂直擊燈光人鏈　參加者：催淚過中催淚彈

反對修訂《逃犯條例》活動遍地開花，有市民今日（23日）發起「香港之路」活動，於港鐵港島綫、荃灣綫和觀塘綫共39個港鐵站外，以手拉手方式組成人鏈。 活動於晚上七時開始，於各區陸續有市民響應活動，當中有參與市民將人鏈延伸至獅子山，並以手機燈光點亮漆黑的山頂。有登山的市民稱，獅子山代表香港人打不死的精神，希望上山築人鏈表達訴求，同時令他人感受香港精神；有參加者說，他們在山上高唱《光輝歲月》及《獅子山下》，直言此情此景「催淚過中催淚彈」。

823香港之路，數百市民登獅子山築人鏈並開啟手機燈光，連在山下也看到這份港人打不死精神。（曾梓洋攝）

於晚上約7時15分，有約200名市民陸續沿黃大仙天馬苑登上獅子山，他們於山上築成人鏈，並開啟手機燈光，點亮夜空中的獅子山。

登上獅子山築人鏈的市民周先生表示，獅子山代表香港人打不死的精神，希望上山為香港人出一分力。另外有同樣登山參與行動的市民表示，自己一向有行山經驗，希望完成歷史難得一件的創舉，並且可以表達自己的訴求。同場亦有本來到深水埗參與行動的市民，他稱得知獅子山有朋友響應訴求，特意趕車前來參與。他希望可以與擁有同一個理念的朋友，共同令他人感受到香港精神。

823香港之路，數百市民登上獅子山，亮起燈光，指要為香港加油。（李澤彤攝）

參加者山頂同唱《獅子山下》、《激光中》

不少市民於晚上9時許開始落山，有較早時間上山的市民表示，於晚上8時，山上靠近獅子山頭有最少數百人，由於人潮繼續，不少人秉承「be water」流水式離開，希望有更多熱愛行山而且希望可以表達訴求的市民前來參與。

《香港01》記者亦一同走到獅子山上，於晚上8時的人潮高峰期，有最少300人留守，當中不少是裝備齊全的經驗行山人士、一家大小的家庭組合及上年紀的長者，他們大叫口號，一同唱《獅子山下》、《激光中》、《do you hear the people sing》等歌唱，同時亦有很多市民在留影，並以雷射燈光向山下照射，氣氛熱烈。

好多人喺度唱《獅子山下》、之後又唱《激光中》，最後一齊唱《光輝歲月》，真係催淚過中催淚彈。 熱愛行山參加者Anson

823香港之路，數百市民登上獅子山築起人鏈，盼宣揚港人打不死精神。（李澤彤攝）

行山人士Anson坦言在山上唱獅子山下，感覺比催淚彈更催淚。（受訪者提供） 行山者Anson：在山上感到更自由空氣 熱愛行山的Anson表示，今日聯同幾個朋友於放工後，約晚上6時許到九龍塘集合，沿着黃大仙方向一同走上獅子山頂，他認為大家用同一個理念原因上山，十分難得。「我哋而家就係追求緊自由，走到山上面感覺上比山下更有自由嘅空氣，所以我冇選擇喺地（港）鐵站，反而選擇上山，更加感受到互助嘅精神。」 他又説，不少人在用燈光向下照射，閃閃發光，大家的一些行動令他非常難忘，「好多人喺度唱《獅子山下》、之後又唱《激光中》，最後一齊唱《光輝歲月》，真係催淚過中催淚彈。」兩個月來的市民的行動，有令他感到無奈的，亦有一些事令他感動的，印象難忘，強調現時仍未得到政府的回應，行動仍然是要繼續，認為這個才是香港精神。

蕭先生帶備一箱清水上山，為參加者「補水」。 蕭先生：這次是和平理性行動 不少行山經驗的蕭先生表示，這次行動是一個以和平、理性方法，用自己以往喜歡的方法去爭取一些理念，加上有一大班志同道合的人一齊分享，感受很深。走到山上，有人用雷射燈向山下照射，山下的人用同一方式向他們照射和應，有種「we connect 」感覺，「我哋同佢哋好似有互相呼應，互相理解，但似乎政府都係呼應唔到，這幾個月香港人已經有好多次嘅感動同感覺，但係相信政府一定要回應到訴求，香港人先有真正嘅感動。」 他又説，近日已有不少市民被近月的事件影響，包括工作上及其他事件上，強調香港人只是想回復正常生活，回復昔日的安寧，但政府遲遲不願意回應，感到無奈，現在只能繼續以和平方式爭取，希望將有一日成功。

823香港之路，數百人登上獅子山。（李澤彤攝）

「香港人係曱甴，因為打不死！」

此外，有剛巧完成活動而下山的市民向記者大叫，首次晚間有目的的完成歷史創舉，非常感動；又這説網上有反對人士形容他們是「曱甴」，他要回應説，「係呀，香港人係曱甴，就係因為打不死！」強調希望得到政府完整回應訴求後，行動才是圓滿結束。

▼823香港之路各區直擊▼

+ 6 + 5 + 4

「香港之路」活動為仿效1989年的「波羅的海之路」行動，希望吸引國際關注香港的反修例運動。行動由7點開始集合，大批參於活動的市民陸續於各區築成人鏈，他們以手機亮燈，並高唱《海闊天空》、《do you hear the people sing》等歌曲，部分人亦手持印有不同語言的文宣紙張。

有市民表示，在獅子山上看到點點燈光，市民手牽手築成人鏈，覺得這個場景比催淚彈更催淚。