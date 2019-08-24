【逃犯條例】最後一個暑假街頭渡過　留學生：我想守護呢個家

今年夏天，不少香港人經歷了一個不一樣的暑假，海外留學的22歲港人阿保回港渡過學生生涯最後一個暑假之際，未曾想過自己竟成為前線示威者的一份子，但他認為很值得。她於昨晚（23日）亦有參加手牽手建「香港之路」的活動，活動後更把韓語文宣張貼到尖沙嘴隧道內連儂牆上。阿保接受《香港01》訪問時指，越洋留學更讓她珍惜香港為家，即使只有她一人，都會堅持上街「守護呢個家」，願政府聆聽民意對症下藥，示威活動獲得成果。

阿保昨晚一直站在尖沙咀清真寺一帶，舉起韓語文宣，內容為「感謝您支持自由民主」。她笑言自己不懂韓語，惟希望盡一分力向更多旅客表達謝意。沿途有不少旅客上前替她打氣，她說頓時充滿希望。晚上9時許，參與尖沙嘴「香港之路」的市民散去，阿保到北京道行人隧道張貼她手持的韓語文宣，願更多韓國人能閱覽。

「呢個係我屋企 我希望守護佢」

2014年雨傘運動後，阿保很想離開香港，因為對市民強烈表達意見後，最後只得清場之果倍感失望，但今年6月起連場民情洶湧的反修例活動令她感動不已，7月1日返港後隨即加入示威者大軍，讓同行者得悉他們不是孤獨。她坦言，離港過後才發現自己沒有一刻不關心香港時事，「呢個（香港）係我屋企，我希望守護佢」，只要有反修例活動都會參加，盡己所能，不要讓善忘的大眾「無咗件事」，步雨傘運動後塵。

社會上有不少對前線示威者的指責，她希望指責者親身到現場體驗，儘管不支持亦不要斥罵，謹記示威者乃為全港市民爭取自由。

阿保表示，只要有反修例活動都會參加，不要讓善忘的大眾「無咗件事」，步雨傘運動後塵。（陳欣彤攝）

憂林鄭今會面如雨傘收場 盼政府早日解決核心問題

周六林鄭與「有心人」會面談溝通平台，阿保擔心該會面傾向製造共識，令訴求失焦，如雨傘運動期間，學生與政府會談後卻得不償失。現時示威者之間雖然沒有「大台」，但阿保強調民間訴求清晰可見，政府能透過不同途徑去解決核心問題，籲勿再以無「大台」為藉口。她料林鄭會面中所談的皆非公眾所求，願政府早日對症下藥，解決現時危機，不只是不斷在示威活動後譴責示威者，或在8.18民陣「和理非」遊行後便稱示威者行為大致和平，而沒有回應民意。她又表示，最重要是撤回暴動定性，及爭取雙普選，否則往後的特首，亦只會是中央的傀儡。