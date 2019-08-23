【逃犯條例】無綫裁員　稱收入遭政治動亂拖累　20名員工受影響　

社會新聞
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反對修訂《逃犯條例》引起社會風波，無綫電視屢次被反修例人士指報道偏頗；而日前無綫電視城的天台外牆更被掛上4幅黑白色直幡，分別寫上「壓制聲音」、「泯滅良心」等字句。當時行政總裁李寳安曾表示將會嚴肅追究，有指有無綫員工今日（23日）被裁。

無綫回覆查詢，指因公司需要調整業務及精簡人手，約20名來自不同部門的員工受影響。

無綫電視稱，公司收入受到本港市場不穩和政治動亂拖累。（資料圖片）

無綫電視回覆查詢，稱於本周公布的中期業績報告中指出，公司收入受到本港市場不穩和政治動亂拖累，對前景構成隱憂，有需要調整業務和小量精簡人手，約20名來自不同部門的員工受影響。不過，回覆中未有表示受影響的員工是否與修例風波有關。

有員工在上月底於無綫電視城大樓，在外牆掛上4幅黑白色直幡。（網上圖片）

上月有員工電視城天台掛4幅黑白色直幡

無綫電視城於上月底，其外牆被掛上4幅黑白色直幡，分別寫上「壓制聲音」、「泯滅良心」、「製造對峙」、「無線（綫）電視」。當時行政總裁李寳安曾向員工發信，指不容許員工直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，並必會嚴肅追究。而網上亦曾流傳一封稱由TVB員工發出的公開信，信中呼籲管理層執行作為媒體的職責，令報道真實反映社會聲音。

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