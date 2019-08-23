【逃犯條例】無綫裁員　稱收入遭政治動亂拖累　20名員工受影響　

反對修訂《逃犯條例》引起社會風波，無綫電視屢次被反修例人士指報道偏頗；而日前無綫電視城的天台外牆更被掛上4幅黑白色直幡，分別寫上「壓制聲音」、「泯滅良心」等字句。當時行政總裁李寳安曾表示將會嚴肅追究，有指有無綫員工今日（23日）被裁。

無綫回覆查詢，指因公司需要調整業務及精簡人手，約20名來自不同部門的員工受影響。