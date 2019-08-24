【825荃葵青遊行】改遊行路線　警批出不反對通知書

有市民發起明日（25日）舉行荃葵青集會遊行，警方原本只批准在荃灣公園集會，反對遊行，之後發起人上訴。雙方今日（24日）在上訴聆訊期間，達成協議，警方改為發出不反對通知書，同意遊行及集會，但需要更改路線，由葵涌運動場經興盛路、德士古道行人天橋，以荃灣公園為終點。

遊行申請人林啟康指，在聆訊中與警方就路線達成共識，並已經獲得825遊行的不反對通知書。

活動於明日下午2時30分在葵涌運動場集合，下午3時起行， 經興盛路、葵福路、德士古道行人天橋、楊屋道、馬頭壩道、永順街，終點為荃灣公園中央廣場。遊行將於下午7時結束，參加者可於荃灣公園集會至下午8時。

林預計明天將有2000位市民參與集會及遊行。

（荃葵青遊行telegram）

鑑於早前有市民在荃灣二坡坊遭到襲擊，警方稱荃灣楊屋道至二陂坊一帶對市民有安全風險，故更改後的遊行路線不會途經該處。遊行申請人林啟康相信參加者能自行衡量安全風險，理性地決定是否離隊行至二陂坊，並相信遊行會和平、理性、有序地進行。而遊行路線與葵涌警署、新界南警署及荃灣警署均距離至少一公里，不擔心參加者會衝擊警署。

林呼籲港鐵明天維持正常列車服務，因港鐵是疏散示威者及市民的最佳途徑。如明天有部份列車服務暫停，籌委會將會向參加者提供離場路線，協助他們盡快離開現場。