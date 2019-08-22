【荃葵青遊行】催淚彈襲葵芳站陰霾未散　「強記小食」憂再變死城

反《逃犯條例》風波持續，有市民擬於今星期日發起「荃葵青大遊行」，遊行路線鄰近葵芳港鐵站，其早前在示威衝突中，被警方於站內施放催淚彈和橡膠子彈，引起社會強烈爭議。而該站附近多間食店稱因應當日示威情況將考慮提早關門，以免再遭催淚彈侵襲。其中，屹立葵芳站20年的「強記小食」，其店主對警方罔顧市民人身安全表示「非常憤怒」，形容催施放後首三日，整個葵芳形同「死城」，生意大跌一半，故當日考慮如常關門後參與遊行，反對警方濫用武力。

8月11日爆發連場反修例示威，觸發警民衝突，警方在清場行動中，在港鐵葵芳站內施放一發催淚彈及發射兩枚橡膠子彈，導致白煙濃罩整個車站。事件引起社會強烈爭議，質疑警方在室內施放催淚彈，違反使用指引，亦有醫生指催淚煙粉末可殘留在環境達一年。有市民擬於今星期日發起「荃葵青大遊行」抗議警方濫用武力和爭取五大訴求，由葵芳（南）巴士總站遊行至荃灣公園，鄰近葵芳站，活動仍有待警方發出不反對通知書。面對示威再臨，葵芳站旁多間食店亦「嚴陣以待」，以免食物再遭污染。

警方在8月11日於港鐵葵芳站發射催淚彈。（資料圖片／王潔恩攝）

不願上鏡「真味坊」職員表示至今仍猶有餘悸。她稱，當晚見到大批示威者聚集時，因擔心發生警民衝突，已決定立即關門，惟沒料警方竟在站內施放催淚彈。雖然食物無受污染，但她稱最近生意大跌一半，「好多人都驚唔敢來」，又稱周日的示威將視乎情況考慮提早關門。

「真味坊」職員表示周日的示威將視乎情況考慮提早關門。（李智智攝）

經營20年的「強記小食」，其第二代負責人李先生對警方做法表示「非常憤怒」，形容重未見過如斯嚴重情況。他稱，警方在葵芳站施放催淚彈後，「首三日這裏好像死城，因為葵芳站仍殘留濃烈催淚彈味，大家都只敢在荔景站或葵興站下車，最近生意已大跌一半」。他稱，幸好當日如常休息，否則損失慘重，為免食材受污染，特別清洗通風系統和店內每一處角落，又擔憂同類事件重演。

「強記小食」在葵芳站旁經營20年。（李智智攝）

李先生再三批評，警方在葵芳站站內施放催淚彈不但影響生意，亦嚴重威脅市民健康，警察指引不可室內放，影響全部人，「黑警任意違反指引動武，行為與黑社會有什麼分別？我們納稅人出糧不是為讓警察任意打人，再如此下去只會官迫民反」。他又一再澄清坊間謠傳其親屬有人擔任警察。

因生於斯長於斯，從小居於當區的他亦決定，繼參與「三罷」後，再於周日在成長地「站出來」，爭取五大訴求，反對警方濫用武力。他又望着年僅9個月大的兒子說，縱使環境再惡劣亦不擔憂將來，因為「我們都正團結一致走出來，為香港未來抗爭」。