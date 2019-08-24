【觀塘遊行】港鐵劉天成解釋觀塘線停車封站：為免葵芳站事件重演

港鐵今早（24日）宣佈因應觀塘區遊行暫停彩虹至調景嶺站列車服務暫停，除了參加遊行人士不滿外，也備受假期外出的芇市民批評。車務總監劉天成於晚上8時多發出致乘客公開信和致員工內部信，解釋暫停在活動路段的鐵路服務，希望得到公眾諒解。 劉表示，鑑於在22日晚及23日淸晨在葵芳站内所發生惡意破壞車站設施，以粗言穢語辱罵港鐵人員，威脅職員以至其他乘客的安全，為避免以上情況再次發生，所以今日決定中午12時起，暫停觀塘綫彩虹站至調景嶺站的列車服務及關閉九龍灣站至藍田站。

港鐵今日宣佈暫停暫停彩虹站至調景嶺站的鐵路服務，引起市民不滿。（高仲明攝）

劉天成：不讓暴力在鐵路網絡內滋長​

劉天成表示，明白今天的特別車務安排對一些乘客造成不便，但由於情況特殊，希望公眾能諒解。劉冀在港鐵車站受到破壞、同事安全受到威脅時，公眾能為港鐵發聲，不讓暴力在鐵路網絡內滋長，亦歡迎社會各界人士能提出更好的方法共渡困境。

劉天成指不少前線同事感到人身安全受威脅。（資料圖片）

反修例活動不息 劉天成：港鐵40年來最大挑戰

劉天成在信中表示，因反修例而引起的連串政治活動，是港鐵運作40年來經歷過的最大挑戰。期間有人破壞車站的閉路電視鏡頭及設施，又在牆上塗鴉，對於上前勸阻的港鐵人員惡言相向，令不少前線同事感到人身安全受威脅。

他表示，港鐵有責任保障同事、乘客及鐵路設施安全，經檢討及與運輸及房屋局、運輸署及警方商討後，決定暫時停止在活動路段的鐵路服務，並關閉部分車站，「我知道大家對這決定有不少疑問，但監於安全理由，這是一個不得已的決定。」

劉天成指港鐵公司有責任保障同事、乘客及鐵路設施安全。（資料圖片／羅國輝攝）

港鐵車務總監劉天成致乘客公開信

各位乘客：

近日因為社會上的爭議，多次公眾活動或集會之後於港鐵站及列車內發生衝突，甚至暴力及惡意破壞事件。這是港鐵公司運作四十年來經歷過的最大挑戰。

一直以來，港鐵上上下下都致力為市民提供優質服務，我們有信心以我們的專業能夠適當處理關於鐵路服務方面的問題。但今次因為社會政治議題而引發在鐵路發生的事件，本質根本不是鐵路服務安排，所以港鐵人員面對前所未見的挑戰和艱難。在此困難的時刻，我們必須按住我們最重要及基本的原則，就是盡力保障乘客、員工及維護鐵路安全營運。

我們明白今天觀塘綫的特別車務安排對一些乘客造成不便，由於情況特殊，希望大家諒解。事實上，港鐵公司謹慎檢視過去數星期公眾活動舉行期間及之後所發生的種種情況，在與運輸及房屋局、運輸署及警方商討後，考慮到同事、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止在活動路段的鐵路服務，並關閉部分車站。我知道大家對這決定有不少疑問，但監於安全理由，這是一個不得已的決定。

在過去數星期，我們前線的同事雖然面對極大挑戰，但仍然盡力維持鐵路服務，履行作為公共交通營運機構的責任。不過，在這期間有人卻一而再、再而三地在港鐵車站內任意妄為，有示威者在車站內破壞用作維持車站秩序的閉路電視鏡頭，隨意跨越及干擾出入閘機，任意啟動消防設備，阻礙列車運作，甚至破車站設施及塗鴉；對於上前勸阻的港鐵人員惡言相向，甚至威脅他們的人身安全。這些行為和造成的後果有目共睹，對我們的同事、其他乘客和鐵路設施的安全，均造成實質性的嚴重影響。

事實上，近日在鐵路處所發生的事件令不少前線同事感到人生安全受威脅。作為管理層，我們有責任保障同事的安全。

作為負責任的鐵路營運者，安全一直是港鐵首要的考慮，我們同時十分重視乘客的安全，在一些我們控制範圍外的特別情況下，要完全確保車站內所有人的安全，我們只可在不得已的情況下決定關閉個別車站，這是一個經過審慎考慮後作出的決定。

我們聽到一些人的批評，但亦希望社會大眾在港鐵車站受到破壞、我們同事的安全受到威脅時，能為我們發聲，不讓暴力在鐵路網絡內滋長。在過去數星期，我們已嘗試用不同方法維持一個安全有序的鐵路環境，我歡迎社會各界人士能提出更好的方法，我們必定會認真考慮。

港鐵車務總監劉天成內部信全文

繼我於三天前發信給各位同事詳述各項措施以回應大家經不同渠道提出的意見及關注後，公司已落實執行各項安排，包括「員工安全辦公室」已向各工作地點陸續派發員工保護裝備及已舉行健康講座和情緒及壓力管理分享會，「開放式客務中心專責小組」亦已開會商討，並已因應SCC評議員提議，於機場快綫的客務中心加裝膠板以加強保護。就近幾天於元朗站及葵芳站發生的事件，我亦再次於昨天與SCC評議員及工會代表會面，分享最新情況及公司的應變計劃，並聽取他們的意見。

鑑於在8月22日晚及23日淸晨在葵芳站内所發生惡意破壞車站設施，以粗言穢語辱罵港鐵人員，威脅職員以至其他乘客的安全，公司為保障乘客及員工安全，在23日旁晚宣佈葵芳站將於晚上9時起提早關閉及荃灣綫列車亦不停葵芳站。多謝同事的努力，我們在晚上約11時成功關閉葵芳站。

公司亦已於昨天發出新聞稿對這些暴力及違法活動予以強烈譴責，並已提升必要的措施維護乘客及員工安全，包括採取適當的法律行動及因應實際情況適當調整車站及列車服務的運作。公司亦於今天在各大報章刊登聲明，表示對所有破壞公眾秩序和安全的暴力行為予以最嚴厲譴責，並會繼續支持嚴正執法。

為了更有效保護乘客和員工以及維護我們鐵路的安全運作，公司亦向法庭申請禁制令，並於昨天（8月23日)晚上獲法庭頒布臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡(重鐵及輕鐵)車站及列車以及高速鐵路西九龍站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及使用任何威脅、辱罵、淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。臨時禁制令有效直至2019年8月30日。為了加強同事對執行禁制令的理解，我們特別安排法律部同事於今天為員工代表及相關同事首先作簡介，亦會持續溝通。

除了上述措施外，公司亦表明因應即將舉行的示威活動，會視乎實際情況，對車站和列車運作作出必要的調整。鑑於今天下午在官塘區的公眾活動，為避免以上情況再次發生，我們決定今天由中午12時起暫停觀塘綫彩虹站至調景嶺站的列車服務及關閉九龍灣站至藍田站。公司明白上述安排會為一些乘客帶來不便，亦理解持份者及市民對此安排持有不同看法及意見，但有見近期的公眾活動屢次演變成暴力及違法事件，對車務運作、員工及乘客安全構成極大威脅，亦對車站設施造成嚴重破壞，公司在這情況下才作出相關決定。公司期望公眾諒解及同事的支持。

在過去數星期，縱然面對嚴峻挑戰，同事仍一直致力維持服務，同時盡力減少站內暴力及非法行為，及對其他乘客帶來之不便。我十分感謝各位同事的支持，在這艱難時刻仍然謹守崗位、保持專業、秉持港鐵40年來作為香港鐵路營運者的宗旨，為廣大市民提供安全可靠的鐵路服務。我和管理團隊會與所有同事繼續並肩作戰，讓香港繼續前行。



車務總監

劉天成