【港鐵封站】觀塘線停七站　運房局：港鐵主動提出　毋須罰款

反修訂《逃犯條例》風波未平，市民今日（24日）下午1時在觀塘區舉行集會遊行，惟港鐵早於10時許便宣布因應公眾活動，中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，共七個車站列車服務暫停；九龍灣站至藍田站之間各車站，則暫時關閉。 對於突然宣布暫停部分車站列車服務，港鐵僅解釋是因應過往數星期的公眾活動情況，進行仔細的風險評估得出，以確保前線職員、乘客及鐵路設施安全，至今未有進一步詳細交代是配合警方行動或是自行提出。 《香港01》向運輸及房屋局查詢有關事宜，獲回覆政府部門同意港鐵「主動採取措施、關閉部分車站」；同時又指上述安排，港鐵不需根據服務表現安排作出罰款。

港鐵於早上10時半宣布，中午12時起彩虹站至調景嶺站服務暫停，而九龍灣至藍田站的各車站會暫時關閉。（張浩維攝）

反修例風波未平，市民今日（24日）下午發起觀塘集會及遊行，集會訂於下午1時在觀塘駿業街遊樂場開始，1時半則會開始起步至九龍灣零碳天地。

惟港鐵在遊行未開始前、早於10時27分宣布，觀塘線列車服務作出調整，由今日中午12時起，觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，共七個車站的列車服務，包括彩虹站（往調嶺景方向）、九龍灣站、牛頭角站、觀塘站、藍田站、油塘站及調景嶺站暫停。

而當中有四個車站包括九龍灣站、牛頭角站、觀塘站及藍田站亦會關閉；至於觀塘線黃埔站至彩虹站之間，共十一個車站包括黃埔站、何文田站、油麻地站、旺角站、太子站、石硤尾站、九龍塘站、樂富站、黃大仙站、鑽石山站及彩虹站（往黃埔方向）則維持正常。

824觀塘遊行，港鐵停多個車站。有市民不滿，在港鐵噴漆。（羅國輝攝）

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法例及營運協議要確保服務 運房局：安全是大前提

港鐵就上述安排，僅稱檢討過去數星期公眾活動的情況，進行仔細風險評估，同時與警方及運輸署商討後，決定暫時停相關路段鐵路服務，並關閉部分車站。

至於港鐵暫停有關列車服務，會否違反《‪香港鐵路‬條例》。運輸及房屋局回覆《香港01》查詢指，《‪香港鐵路‬條例》（第556章）及政府與港鐵簽署的《營運協議》均訂明港鐵須維持妥善而有效率的鐵路服務，惟鐵路安全至關重要。需注意的是，港鐵提供鐵路服務的大前提乃鐵路須能夠安全運作，且各鐵路車站屬整個鐵路系統一部分。

824觀塘遊行，港鐵停多個車站，包括九龍灣站。（余俊亮攝）

政府同意封站 防止設施被破壞

運房局續指，港鐵因應最近有市民多次故意破壞車站內設施，影響車務正常運作，以及滋擾其他乘客的情況，與政府部門（包括運輸及房屋局、運輸署及警務處）重新作出全面檢視及仔細的風險評估。經檢視後，政府部門及港鐵均認為今天在觀塘一帶的公眾活動有很大可能對乘客、員工及部分車站設施構成危險。

因應風險評估的結果，為保障鐵路安全，政府部門同意港鐵主動採取措施，關閉部分車站，以保障乘客及員工安全，以至防止車站設施被破壞。

824觀塘遊行，港鐵停多個車站，引起不少市民不滿。惟運房局回覆《香港01》查詢，指港鐵不需就服務表現安排作出罰款。（高仲明攝）

非人為或機件故障 毋須罰款

至於港鐵是否需就服務表現安排作出賠償，運房局則指上述安排非因港鐵公司的人為錯誤或機件故障構成，港鐵不需根據服務表現安排作出罰款。

運房局表示，運輸署緊急事故交通協調中心一直密切監察路面交通及公共運輸服務狀況，並與警方及公共運輸服務營辦商保持緊密聯繫。

因應港鐵的臨時安排，運輸署已要求巴士公司加強服務接載乘客，並適時透過不同渠道向公眾發放最新的交通消息。港鐵亦呼籲乘客預早計劃行程，並考慮使用其他交通工具。 運房局重申，鐵路設施雖由港鐵營運及管理，倘有需要警方絕對有權在鐵路設施執法。