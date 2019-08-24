【觀塘遊行】港鐵突封站　觀塘市民斥無接駁巴士　的士站現長龍　

反對修例《逃犯條例》風波持續，今日（24日）有市民再於觀塘區發起遊行，促請政府回應民間五大訴求。港鐵於早上突然宣布觀塘站於中午起封站，而彩虹站至調景嶺站服務暫停。 中午起觀塘區內多個巴士站及的士站均現人龍，有原定從觀塘出發到鑽石山的市民批評港鐵安排欠妥善，未有向受影響的乘客安排接駁巴士服務。同時有等候的士的乘客怒斥港鐵「唔知驚乜」，認為過往多次遊行均未有對鐵路服務構成影響。

港鐵於早上10時半宣布，中午12時起彩虹站至調景嶺站服務暫停，而九龍灣至藍田站的各車站會暫時關閉。（張浩維攝）

港鐵於早上10時半宣布，中午12時起觀塘線彩虹站至調景嶺站7個站服務暫停，而九龍灣至藍田站的4個車站會暫時關閉。於中午時分於觀塘裕民坊巴士站及商場apm的的士站已有大批市民候車。

於觀塘前往鑽石山的李小姐，原打算乘坐港鐵前往，惟於早上獲悉觀塘封站安排，故改乘巴士。不過由於她本身預早了時間出門，行程未受太大影響。她批評港鐵未有因應封站安排提供補償措施，例如提供港鐵接駁巴士等。她又批評港鐵安排突然，認為觀塘區內人口密集，加上周末有不少人選擇前往當區，認為港鐵應預早通知。

李小姐批評港鐵未有因應封站安排提供補償措施，例如提供港鐵接駁巴士等，又批評港鐵封站安排突然，認為港鐵應預早通知。（張嘉敏攝）

港鐵「太誇張，太緊張，都唔知驚乜？」

原定由觀塘返回樂富的彭女士跟丈夫到港鐵站發現已「封站」，只好改乘搭的士離開，她直言港鐵「太誇張，太緊張，都唔知驚乜？」她指自己未有因封站事件感到太不滿，但的確感到較不方便，並直說「唔會為呢樣嘢（封站）唔開心，香港人呢兩個月更加多嘢要唔開心，有邊個開心？」

彭女士續説，眼見多次遊行，鐵路方面大致暢通，加上這次為和平遊行，港鐵似乎太緊張，又認為乘搭港鐵觀塘線不需要憂慮，「觀塘線唔知要驚乜？如果畀我搭西鐵就真係有陰影啦，睇吓元朗（站）嘅事！呢度（觀塘）要驚乜？」她批評港鐵未說明何時恢復列車服務，影響市民出外安排。

鄒女士及兒子（右四、右五）受港鐵觀塘站封站影響，要改搭其他交通工具。（梁煥敏攝）

與兒子一起改搭的士的鄒女士表示，今早帶兒子到觀塘游泳池學習游泳，中途老師告知港鐵將會「封站」，只能夠中途離開，她說，港鐵今次做法似乎過分緊張，「其實冇唔開心，係有啲無奈，假期想同阿仔出街都唔得。」她續説，明白到將軍澳沿線居民的影響更大，本來她下午帶兒子出席朋友於油塘大本營的生日會，但因港鐵臨時封站措施被迫取消，相信令小朋友可能有點失望，「我都知冇辦法，只能夠下次再開過，我哋都控制唔到。」另外於觀塘上班的陳先生稱，以往周末中午通常只有數名乘客等候的士，對比今日相對多人。他認為港鐵過早安排封站，令市民受影響，「12點都未有遊行，唔明點解咁早封。」

居於筲箕灣的陳小姐對港鐵安排表示不滿，她與胞妹原欲坐港鐵參與今日觀塘遊行，惟因港鐵封站而改坐過海巴士，令交通時間大失預算。（張嘉敏攝）

有參與遊行的市民行程受阻，居於筲箕灣的陳小姐對港鐵安排表示不滿。陳小姐與胞妹約於早上11時45分到達筲箕灣港鐵站，惟到站後才獲悉觀塘站於中午12時封站。由於難於15分鐘內到達觀塘，故改乘606號巴士。她們稱巴士車程時間與鐵路相若，但批評港鐵太遲通知封站，令乘客失預算。她們認為港鐵安排有意阻撓市民參與遊行，「佢越係咁做，我哋越要出嚟。」

二人又稱下次出行會改乘巴士，「巴士又快又舒服。」同樣到觀塘出席遊行的林小姐表示，早一兩小時發現港鐵要「封站」，決定乘搭的士由荔枝角到觀塘，花費較原定多出幾倍，坦言花費多了一點，絕不介意，惟她批評港鐵的做法過分緊張，「你預得我哋可以嚟遊行，都唔知佢要驚乜，我要嚟，有咩方法都嚟到㗎啦！」

港鐵彩虹站現場豎起告示牌，提醒市民最新的封站安排。（張浩維攝）