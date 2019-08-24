【逃犯條例】包圍港台示威者涉襲記者　毛巾蓋鏡頭　記協譴責

香港政研會今天下午（24日）發起「萬人包圍香港電台」行動，大批市民在香港電台廣播大廈外聚集示威，期間一度推撞及指罵記者。獨立評論人協會及香港記者協會（記協）在晚上發出聯合聲明，譴責他們罵踢記者，衝擊一國兩制根本，並呼籲新聞工作者無懼打壓。

大批市民包圍香港電台。（梁鵬威攝）

示威者向攝影記者揮拳

聲明指，示威者包圍香港電台期間，有Now TV記者被圍罵及被踢，也有《東方日報》攝影記者被包圍。有示威者以毛巾將記者的鏡頭逐個遮蓋，又拍攝記者的樣貌，大罵「無良記者」，更有示威者向攝影記者揮拳。記協質疑此包圍活動及辱罵記者等行企圖左右甚至影響港台的編輯路線，指此等粗暴行為明顯已違反香港基本法。記協對妨礙新聞自由的暴力予以強烈譴責,並呼籲警方應該正視問題，調查案件。

示威者一度推撞及指罵記者。（梁鵬威攝）

聲明中列明《基本法》第27條規定：「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。」記協表示尊重任何人的集會示威權利，但嚴厲譴責任何以暴力手段打壓新聞自由的行為，批評此等行為「赤裸裸地踐踏一國兩制的精神，動搖一國兩制的根基，令一國兩制賴以成功的其中一個核心價值受到衝擊。」記協呼籲新聞工作者繼續無懼打壓，緊守崗位。