【政圈風聲】港台副處長變獨自署任　陳敏娟未逃「坐唔正」宿命

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香港電台負責節目的副處長，自副處長廖麗怡去年7月退休，一直由兩名助理處長陳敏娟及張健華罕有地同時署任，各分管一半職權。《香港01》得悉，陳敏娟最近獨自署任副處長一職，內部消息指她將會接任該職，但仍有待晉升委員會（promotion board）拍板才能「坐正」，意味她由署任助理處長近兩年、署任副處長逾一年後，仍未能擺脫「坐唔正」宿命。

港台發言人表示，政府有既定機制和程序處理公務員晉升選拔事宜，以確保有關工作在公平和公正的原則下進行，不會就個別個案作出評論。

港台有電視及電台兩大部門，架構上各設一名助理處長，原本分別由陳敏娟及張健華出任電台及電視部，其中陳敏娟比張健華資深，陳敏娟亦較張健華年輕一歲，故內部一直認為她將會接任懸空的副廣播處長（節目）。

惟去年7月廖麗怡退休後，兩人罕有地一同署任副廣播處長（節目），更互調兩人職責，由陳敏娟接掌電台部、張健華接掌電視部。惟直至本月有變，《香港01》獲悉，陳敏娟現獨自署任副處長一職，張健華則轉回繼續擔任助理廣播處長（電視及機構業務）。

消息透露，陳敏娟即將接任副廣播處長（節目），但仍有待晉升委員會「拍板」。陳敏娟本身亦歷經多次署任之苦，她由總監（電視）晉升至助理廣播處長（電視及機構業務），也署任了兩年才「坐正」，較正常1年左右為長；而現時署任副廣播處長（節目），亦由去年7月各分管一半職權，直至現時獨自署任，歷時逾1年。

張健華將於下周起重返電台部，重新擔任助理廣播處長（電台及節目策劃）。（香港電台）

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消息又透露，張健華將於下周起重返電台部，重新擔任助理廣播處長（電台及節目策劃），現時該職位由總監（電台）周國豐署任。而曾主持《千禧年代》等電台節目的總監（製作事務）區麗雅則會接替張健華，升任助理廣播處長（電台及節目策劃）。

總監（製作事務）區麗雅（左）則會接替張健華，升任助理廣播處長（電台及節目策劃）。（香港電台）

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