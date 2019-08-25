【825荃葵青遊行】紅十字會設兩急救服務站　籲各方保持克制

反對《逃犯條例》修訂示威持續，今日（25日）有人發起荃灣、葵涌、青衣遊行，紅十字會表示將在兩個地點提供急救服務，並再次呼籲事件中的各方保持克制，以免波及沒有直接參與衝突的人士。

紅十字會表示正持續關注社會事件，並對於近期的社會事件為香港所有人帶來即時及長期的負面影響深表憂慮，會方並再次強烈呼籲事件中的各方保持克制，以免波及沒有直接參與衝突的人士，又強調在任何情況下，各方應優先考慮受影響人士的醫療需要，所有救援人員及其車輛應受到尊重及保護，使人道救援工作不會受阻。

而紅十字會今日亦在不同地點設立急救站（見下表），為任何有需要人士提供服務，並繼續提供心理支援服務“Shall We Talk”，以協助情緒受近期事件影響的任何人士，而所有服務使用者的個人資料均會保密。

紅十字會重申，其基本原則是以救助有需要人士為首要考慮，不因其背景或政治立場影響，亦不參與有關政治、種族、宗教或意識形態的爭論，為的是能夠獲得各方信任及接納，讓紅十字會人員在不同情況下，均可以持續而有效地向不同背景或政見人士提供人道服務。

（荃葵青遊行telegram）

香港紅十字會急救服務 地點：新界荃灣廣場 服務時間：8月25日（日），下午二時至晚上十時 地點：新界葵芳新都會廣場 服務時間：8月25日（日），下午二時至晚上十時 因應即時情況，如服務地點及時間有任何變更，本會將於Facebook專頁作即時更新。 香港紅十字會心理支援服務 “Shall We Talk” WhatsApp: 5164 5040（以本地電話發短訊以預約服務）

▼8.24觀塘遊行衝突▼