【荃葵青遊行】消息：港鐵憂失控　周日極大機會荃灣線封部分車站

反修訂《逃犯條例》爭議持續，示威遊行蔓延至各地區並觸發多次警民衝突。港鐵周六（24日）因應觀塘區遊行，觀塘線彩虹站至調景嶺站服務暫停，九龍灣站至藍田站更暫時關閉，封站近12小時才恢復。 消息人士向《香港01》透露，港鐵管理層擔憂示威者一旦包圍車站，屆時未能控制情況，故暫停部分列車服務。周日（25日）將舉行荃葵青遊行，據了解，港鐵很大機會亦會採取相同的封站措施，暫停及關閉荃灣線部分車站。

荃葵青遊行今日下午舉行，消息指港鐵極大機會封荃灣線部分車站。（倶籵圖片）

周六觀塘遊行觀塘線停七站

港鐵周六早上10時許宣布，因應觀塘下午有遊行，由中午12時起暫停觀塘線彩虹站至調景嶺站，共七個站的列車服務；同時封閉九龍灣站至藍田站，僅觀塘線彩虹站（往黃埔方站）至黃埔站維持正常服務，相關安排持續近12小時，至晚上11時45分才恢復全線列車服務，並重開相關車站。

上述安排引起大批市民不滿，有示威者在觀塘站阻止關閘，有市民就張貼寫有字句的乘客意見書，貼在客務中心玻璃窗外以示不滿等，惟港鐵未有派員見傳媒解釋背後理據。

近日有市民到荃灣線葵芳站，要求港鐵人員交代8月11日晚警方入內發射一枚催淚彈事件。（資料圖片）

封站內情：管理層憂禁制令仍不足

港鐵曾向傳媒解釋，經檢討過去數星期公眾活動情況，並進行仔細風險評估，與警方及運輸署商討後，考慮到員工、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務，並關閉部分車站。

據了解，港鐵雖然在8月23日晚上取得高等法院批出的臨時禁制令，但管理層仍然擔心，示威者一旦再次包圍車站，其人數眾多會危害前線職員及乘客安全；加上近日已有前線員工強烈表達執行職務期間，人身安全受威脅，擔心發起罷工行動，遂宣布暫停列車運作。

港鐵主動建議停站 政府部門拍板

消息透露，政府多個部門包括運輸及房屋局、運輸署、警務處以及公共交通工具營辦商，近日就公眾活動每日都開會商討。據悉，今次罕有暫停七個車站的列車服務，是港鐵主動建議，並經過多個政府部門首肯才拍板。

運房局曾指，港鐵因應最近有市民多次故意破壞車站內設施，影響車務正常運作，以及滋擾其他乘客的情況，與政府部門（包括運輸及房屋局、運輸署及警務處）重新作出全面檢視及仔細的風險評估，同意港鐵公司主動採取措施，關閉部分車站，以保障乘客及員工安全，以至防止車站設施被破壞。

至於今日（25日）下午2時半舉行的荃葵青遊行，消息人士表示，港鐵很大機會再次實施相類似關站措施，以確保前線職員、乘客及鐵路設施安全，同樣會於實施前，向公眾公布有關決定。