【逃犯條例】張炳良促撤回條例　批有人對獨立調查戴有色眼鏡

修訂《逃犯條例》爭議持續近三個月，示威遊行不斷。特首林鄭月娥早前提出籌組溝通平台，與社會上不同持分者展開對話，上周六舉行集思會討論事宜。 有份出席集思會的前運輸及房屋局局長張炳良今（26日）在港台節目《千禧年代》指，現時香港處於嚴峻時刻，政府如要推動對話一定要有後續行動，否則無法建立基本信任，但認為局勢不能長此下去，否則最後可能需要「武力收場」，相信大家都不願看見。 而對於特赦的要求，他稱香港需要堅持法治，但不認為不應討論、不考慮有關做法。

張炳良指會面是集思會而非籌委會。（資料圖片）

張炳良稱，是次會面是集思會而非籌委會，參加者在會上都暢所欲言、談論不同看法，林鄭主要是聆聽。被問到會上有沒有人帶出示威者的聲音，他指無人表示代表示威者的聲音，但認為會上各位來自不同背景，相信可以表達到各階層的部分意見。

他提到，現時香港處於嚴峻時刻，政府要推動對話，一定要有後續行動，否則無法建立基本信任。不過他認為，如果衝突持續雙方難以對話。

張炳良指政府應先講清楚撤回修例，以及設立獨立調查委員會。他提到法定委員會是過去熟悉的機制，令人相信比較公正，惟部分人對獨立調查委員會戴有色眼鏡，未必了解獨立調查委員會的操作。他說如果調查中發現有刑事行為，不能假設可以無後果。但整個調查委員會的重點是調查公正進行、尋找真相，又希望社會各方最終能達到社會和解。

對於市民要求特赦違法者，他稱香港需要堅持法治，但不認為不應討論、不考慮有關做法。他認為市民普遍關注衝突情況，社會撕裂嚴重，局勢不能長此下去，最後可能需要「武力收場」，相信大家都不願看見。被問及「武力收場」是否指10月1日國慶前未解決亂局將有武警進港，張炳良只說自己不會用國慶作為界線。