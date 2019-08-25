【逃犯條例】無綫新聞錯字幕惹質疑　「乞丐垃圾」變「黑衣黑衫」

撰文：吳倬安
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有市民昨天（24日）在觀塘舉行遊行，及後演變成警民衝突，其中在九龍灣德福廣場對開，速龍小隊一度與示威者口角，有速龍小隊成員籲示威者不要破壞公物，又斥示威者是「乞丐、垃圾、社會敗類」。
不過網民發現，無綫新聞昨日6時晚間報道有關片段時，錯配字幕為「你們這班『黑衣』、黑衫、社會敗類」，及後在晚上10時許更正回正確字幕，即：「你們這班乞丐、垃圾、社會敗類」。
有部分人質疑無綫新聞做法有誤導成分，不過亦有人認為是無心之失。
《香港01》正就事件向無綫新聞及通訊事務管理局查詢。
根據無綫新聞昨天下午6時32分在網上發布的片段，當時他們錯配字幕為「你們這班『黑衣』、黑衫、社會敗類」。（無綫新聞截圖）
反修例運動持續兩個多月，多次演化成警民衝突，在衝突當中，執勤警員和示威者經常互相指罵。其中昨天下午在德福廣場對開，速龍小隊一度與示威者口角，有速龍小隊成員籲示威者不要破壞公物，又斥示威者是「乞丐、垃圾、社會敗類」。
無綫新聞亦有報道有關片段，但字幕一度出錯，被網民發現。根據無綫新聞昨天下午6時32分在網上發布的片段，當時他們錯配字幕為「你們這班『黑衣』、黑衫、社會敗類」；及後無綫新聞在晚上10時45分發布片段，把字幕更正，即：「你們這班乞丐、垃圾、社會敗類」。
無綫新聞在晚上10時45分發布片段，把字幕更正，即：「你們這班乞丐、垃圾、社會敗類」。（無綫新聞截圖）
《香港01》正就事件向無綫新聞查詢。