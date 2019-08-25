【逃犯條例】無綫新聞錯字幕惹質疑　「乞丐垃圾」變「黑衣黑衫」

有市民昨天（24日）在觀塘舉行遊行，及後演變成警民衝突，其中在九龍灣德福廣場對開，速龍小隊一度與示威者口角，有速龍小隊成員籲示威者不要破壞公物，又斥示威者是「乞丐、垃圾、社會敗類」。

不過網民發現，無綫新聞昨日6時晚間報道有關片段時，錯配字幕為「你們這班『黑衣』、黑衫、社會敗類」，及後在晚上10時許更正回正確字幕，即：「你們這班乞丐、垃圾、社會敗類」。

有部分人質疑無綫新聞做法有誤導成分，不過亦有人認為是無心之失。

《香港01》正就事件向無綫新聞及通訊事務管理局查詢。