【逃犯條例】林鄭FB換頭像　笑容消失　「大家關心香港才留言」

政府推行《逃犯條例》修訂引起社會極大爭議，反修例運動持續不斷，有網民今日（25日）發起荃葵青大遊行，向政府重申五大訴求。不過特首林鄭月娥就未有回應，反而在下午4時於facebook更換她的頭像和背景圖片，此舉隨即引來網民給「嬲嬲」，更在她的帖文「洗版」，接力留言稱「五大訴求，缺一不可」。 她及後發帖文，指大家都是關心香港，才會來到其Facebook留言，又表明希望構建的對話平台，是面向全港市民，形式必須突破過往的局限，她和其他同事必須與公眾進行直接、深入及持續互動的對話。

林鄭月娥專頁的背景圖片亦有更換，換成一張香港全景圖。（林鄭月娥facebook）

翻查林鄭月娥的facebook專頁，對上一次更換頭像的日期是5月7日。事隔三個多月，林鄭今日下午四時突然換上一張身穿藍色西裝外套、內襯一件粉紅色上衣的照片，該相片攝於7月9日行政會議前會見傳媒。翻看林鄭過往在facebook的頭像，多數都是面露燦爛笑容，惟這次更換的相片就收起笑容，樣子較嚴肅且面露疲態，未知是否與近日反修例風波有關。

除了頭像外，專頁的背景圖片亦有更換，換成一張香港全景圖。不過此舉似乎未獲得網民讚好，反而短時間獲得多個「嬲嬲」，更有不少人洗版留言稱「五大訴求，缺一不可」，亦有網民問「林太咁得閒玩fb做咩現在唔落荃灣聽民意?」、「林太團隊，唔該唔好掛住換相，回應下市民訴求呀，唔該」。

林鄭及後發帖稱感謝大家的留言，「大家都是關心香港，才會來到我的Facebook留言」，又指正如期望構建的對話平台一樣，無論持甚麼立場，留下的說話她都會看，都會感受到。

她表示，不少網友批評政府過往的所謂「對話」不夠全面，質疑今次的對話又是花招、拖延時間，指希望構建的平台，是面向全港市民，形式必須突破過往的局限，她和其他同事必須與公眾進行直接、深入及持續互動的對話。

惟她直言「請恕我不能在這裏逐一回應數萬個留言」，強調平台仍在構思和籌備階段，希望能夠盡快推出，大家有任何建議都歡迎提出，「平台需要大家，平台如何建立都需要大家參與」。