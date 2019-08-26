【逃犯條例】兩男涉麗晶花園衝突拍警車叫「黑警」　被控擾亂秩序

九龍灣麗晶花園居民因不滿管業處拒絕身穿黑衣的居民回家，又更改大廈密碼，圍堵管業處，其中兩名居民涉拍打警車及大叫「黑警」被捕。二人各被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。案件今（26日）在觀塘裁判法院提堂，二人暫時毋須答辯，案件押後至10月24日，以待警方作進一步調查。二人獲准保釋，但不得騷擾麗晶花園保安，及停留在管業處10米範圍，並須遵守宵禁令。

兩名被告:林志興(左)及凌承宗(右)。(李慧娜攝)

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兩名被告：林志興，35歲，報稱社福人士；及凌承宗，26歲，報稱郵政局合約員工。二人被控於本月25日在牛頭角麗晶花園19座公眾地方作出擾亂秩序的行為，即拍打警車車身以及使用侮辱性言語，上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

疑曾向警員大叫「黑警」

控方透露二名被告均是麗晶花園居民，而事發當日因不滿保安而引致有關行為，警方現正進行相關調查，並考慮會否新增控罪。二人最終准以4000元保釋，但不得直接及間接騷擾麗晶花園保安員，及不得停留在管業處10米範圍內，並要每周一次到警署報到。案件押後至10月21日再訊，以待警方作進一步調查。

據了解，當日包圍行動後來演變成對警方的不滿，二名被告期間疑曾拍打警車，並向警員大叫「黑警」，混亂期間有保安受傷。

案件編號：KTCC1596/2019