【觀塘遊行】創科局：對智慧燈柱供應商被攻擊感遺憾　打擊業界

反對修訂《逃犯條例》風波未平息，於周六 （25日）觀塘區遊行期間，有遊行人士拆毀智慧燈柱。智能燈柱其中一個藍牙組件的本地供應商訊科系統（TickTack Technology），日前宣布完成對已安裝的50支燈柱支援工作後，將停止供應及安裝其他智慧燈柱智能裝置。 創新及科技局今日（26日）發表聲明，稱理解訊科系統決定，對於有本地中小企因事件受攻擊感遺憾，認為打擊創科界的努力。

有示威者毀壞及拉倒智慧燈柱，取出內部組件，又在柱身貼上標語。 （羅君豪攝）

創新及科技局稱，尊重訊科系統的決定，並表示同情理解。局方發言人續稱，對於有本地中小企因參與智慧燈柱項目而被攻擊起底，表示難以接受，亦深表遺憾，稱事件嚴重打擊香港創科界的努力。

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於上周六的觀塘區遊行後，有遊行人士拆毀多支智慧燈柱，並發現其中一個組件製造商為「TickTack Tech（訊科系統）」。訊科系統其後透過其官方網頁發表聲明，表示有鑑於本公司董事之家人及僱員受到人身安全威脅，及公眾對本公司之項目/服務有疑慮，因此決定完成支援現時已安裝的50支燈柱之相關工作後，停止供應及安裝香港特區政府之智慧燈柱項目的其他智能裝置，希望此舉能平息市民及客户之疑慮，並集中改善內部網絡安全及管理。