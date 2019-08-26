【智慧燈柱】本港供應商：僱員人身安全受威脅　將停止向政府供貨

周六（8月24日）觀塘遊行期間，有示威者拆毀智能燈柱，並質疑燈柱內有秘密監控市民私隱的電子零件。智能燈柱其中一個藍牙組件的本地供應商訊科系統（TickTack Technology）表示，有鑑於公司董事之家人及僱員受到人身安全威脅，及公眾對公司之項目、服務有疑慮，決定完成支援現時已安裝的50支燈柱之相關工作後，停止供應及安裝香港特區政府之智慧燈柱項目的其他智能裝置。

觀塘遊行的其中一個主題是關注區內智慧燈柱的私隱問題，甚至有人質疑政府會借智慧燈柱收集市民私隱，用作秘密監控之用。

而當日有示威者拆毀智慧燈柱後，發現一個型號為「SPLD01」的零件，製造商為TickTack Tech（訊科系統），其後網上有傳該公司和一家叫上海三思的內地公司有關，亦有指上海三思曾參與內地的「天網」監控工程。

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訊科系統透過其官方網頁發表聲明，表示有鑑於本公司董事之家人及僱員受到人身安全威脅，及公眾對本公司之項目／服務有疑慮，因此決定完成支援現時已安裝的50支燈柱之相關工作後，停止供應及安裝香港特區政府之智慧燈柱項目的其他智能裝置，希望此舉能平息市民及客户之疑慮，並集中改善內部網絡安全及管理。

此外，對於有人質疑該公司和內地「天網」計劃有關，訊科解釋，早前更新網頁內容時，內部人員誤把另一個僅供客戶測試之傳統路燈開關控制系統，連結至於公司網頁相同之公域名，有關控制系統是由上海三思提供，由於客戶對保安的要求，遂要求三思提供安裝檔，由訊科人員布置於和公司主頁伺服器相同網絡之本地伺服器，因此上海三思並沒有相關伺服器的存取權限。

訊科續稱，該公司網頁連結提及的路燈控制系統，並沒有應用予香港智慧燈柱項目。該系統是為其他客戶於傳統路燈上測試之項目（相關項目包括測試本地、外國及內地供應商提供之不同傳統路燈控制系統），而測試功能亦僅限於照明開關，與現時政府智慧路燈之項目無關。

訊科強調，與上海三思並無任何股權或從屬關係，本公司兩位股東／董事及所有員工亦為土生土長的香港人，從來沒有在內地擁有任何公司股權，或與任何內地公司有從屬關係。公司亦就由此衍生之誤會，向社會各界致以深切歉意。

示威者取出智慧燈柱內的組件，顯示出BLE Locator Model: SPLD01的字眼。（李穎霖攝）

政府資訊科技總監辦公室周日（25日）亦發文澄清，指「SPLD01」為藍牙發射器，提供比全球定位系統（GPS）更準確的位置予市民及遊客使用，由訊科系統有限公司負責供應及安裝，該公司在2017年成立，是一家本地小型企業，其兩位股東／董事及所有員工皆為土生土長的香港人。而其兩位股東／董事亦為智合工程有限公司（Joint Wisdom Engineering Limited）的股東，該公司過去10年一直是路政署的路燈維修合約分判商。