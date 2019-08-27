【825荃葵青遊行】12歲男童衝突中被捕　警︰獲准保釋下月報到

荃葵青遊行本周日(25日)在暴雨下進行，最終爆發連場警民衝突，期間一名12歲男童被防暴警制服及拘捕，成為反修例風波以來，年紀最細的被捕人士。《香港01》記者直擊事發過程，據悉男童涉非法集結被捕，男童新學年將升讀中一，其所屬中學已於校內發通告，向師生交代，該校副校長接受訪問時提到男童年紀尚輕，呼籲各方能給予機會，「希望佢快啲無事，返來我哋大家庭，同時都畀個機會學校教佢」。 據最新消息指，男童昨晚已獲釋返家，父母已報平安。警方今日（27日）回覆指，男童已獲保釋候查，9月下旬報到。 警方今日亦指，6月行動至今共拘捕15名16歲以下的人，年齡介乎12至15歲。

男就將升讀中學副校長：畀學校教他

男童所屬中學日前向學生發出通告，當中提到，該校老師昨於社交群組得悉有學生被捕，經電話了解後，確認身份，亦知悉家長已與律師到達警署，副校長及校長亦有致電了解及慰問，暫未知悉被捕原因。

通告又交代稱，該校現時正提供升中銜接課程，家長已代為告假，校方已通知全體老師，並計劃於今早通知其餘銜接課程學生，亦有駐校教育心理學家及社工隨時提供情緒支援，校方強調，會密切關注該同學及各中一學生情緒，隨時作出跟進及支援。



該校副校長昨接受《香港01》查詢則提到，校方今早已與銜接課程學生溝通，暫未見眾人有太大情緒波動，為保護同學身份，老師提及時亦不具名。校方昨日下午亦派出社工與男童父母聯絡，提供支援。



被問到反修例風波中，校方將如何避免持不同立場的學生出現衝突或杯葛事件，他則指，校方自6月起，已就今次社會事件提醒學生要互相尊重，即使意見相左，「唔能夠強迫對方接納你意見。」他又指，學校是社會縮影，應容納不同聲音，亦是學習場所，不應過份側重單一話題，期望學生互為包容。



他又提到，希望男童盡快獲釋，「快啲無事返來開學」，又期望警方及社界各界給予男童機會，「亦畀學校機會教佢。」倘男童被檢控，他則指，校方將盡力提供學習及情緒支援，助其緊追進度。

男童報稱有疾病 被捕後送院留醫

警方昨（26日）於記者會上表示，衝突中共有36人被捕，當中年齡最小僅12歲，另有41人受傷。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，警方昨日於荃灣楊屋道進行掃蕩時，其中一名被捕人士年齡為12歲。他又表明，小朋友被拘捕時，最重要是關注其福祉，及後已由值日官聯絡父母，男童昨有父親及律師陪同，進行警誡及落口供。

李補充稱，男童報稱有疾病，但該病與遊行活動無關，之後送院治療留醫。