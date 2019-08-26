【825荃葵青遊行】民主派斥警方武力升級　指毋須建立溝通平台

早前特首林鄭月娥表示未來將建立溝通平台，希望令已經歷時兩個多月的反修例運動爭議平息。昨日荃葵青遊行後引發的警民衝突中，警方首次出動了水炮車，及有警員開真槍並用手槍指向人群，當中包括記者。民主派議員今日（26日）舉行記者會，斥責林鄭月娥一邊放風說要建立溝通平台，另一邊卻容許警方武力升級，加劇衝突。

民主派議員今日（26日）舉行記者會，斥責林鄭月娥一邊放風說要建立溝通平台，另一邊卻容許警方武力升級，加劇衝突。（劉錦華攝）

公民黨郭家麒重申，市民提出的五大訴求非常清晰，亦有廣泛民意支持，例如中大民調稱有75%市民支持重啟政改，沒有需要以溝通平台方式收窄分歧。議會陣線朱凱廸補充，民弭指170萬市民參與了8.18集會，是給予政府一個機會回應五大訴求，而不是讓林鄭月娥建立平台。他強調政府要面對市民的五大訴求，並稱除此之外「冇嘢好傾」。

對於警方武力升級，郭家麒認為警方昨日出動水炮車，以及質疑在沒有需要下開槍及指向記者及街坊，令市民感到憤怒， 而昨日示威者的行為並沒有危害人命及財產， 認為毋須出動水炮車。民主黨尹兆堅亦稱，警方在未有示威者設置路障時已經在荃灣楊屋道封路，在沒有地鐵及巴士途徑的情況下製造「困獸鬥」的場面，企圖製造衝突，並合理化使用武力鎮壓。尹亦質疑水炮車在示威者已經撤退的情況下射水馬，及有警員以手槍並非有目的地指向圍觀街坊及記者，認為並無必要，質疑警方為何不糾正及阻止警員不合規執法及製造衝突，從而避免衝突升温。

朱凱廸則稱，有涉嫌黑社會在北角及荃灣攻擊市民，但警察未有調查及處理，累積了一個「警方不處現黑社會」的印象。尹兆堅補充，警方的差別性執法令示威者憤怒，繼而向懷疑與黑社會有關係的麻雀館等店鋪復仇及破壞，事件是源於「公義不彰」。

另外幾名泛民議員都有斥責港鐵在剛過去的周末關閉數個地鐵站。郭家麒斥港鐵關閉車站的安排混亂，而港鐵及政府在內地官媒《人民日報》批評下就立刻「跪低」，證明香港沒有「一國兩制」。尹兆堅亦指責港鐵在沒合理原因下封站，是沒有做好作為安全輸送市民的運輸工具的職責，封站安排影響居民。