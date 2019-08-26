【逃犯條例】4人涉觀塘遊行被控　有被告疑雨傘擊中警員被控暴動

反修訂《逃犯條例》示威浪潮仍然繼續，有市民於上周六在觀塘發起「燃點香港，全民覺醒」遊行，事件中再爆發警民衝突，多人被捕。其中4名涉案人士被控非法集結及暴動罪，案件今（26日）於觀塘裁判法院提堂，眾人暫毋須答辯，裁判官批准4人保釋。據了解，其中一名被控暴動的男子因擺動雨傘擊中警員而被當場被捕。4人的案件現押後至11月6日再訊。

被告吳仲謙涉嫌參與8月24日的觀塘遊行被控暴動罪。(羅君豪攝)

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4人分別被控非法集結及暴動

涉案被告為侍應柯俊瑋（21歲）、女學生陳可兒（21歲）、報稱無業的吳仲謙（24歲）、及地盤工劉振鑫（33歲）。柯及陳同被控於本月24日在黃大仙廟對開一段龍翔道東行綫進行非法集結；而吳及劉則被控於同日在九龍灣偉業街附近參與暴動。

全部被告准5千元保釋

控方要求先將案件押後，以待警方作進一步調查，包括查看閉路電視片段、警方拍攝的片段、向證人錄口供。裁判官准許4人以5000元保釋，但期間不准離港，要遵守宵禁令及每周到警署報到一次。

男女被告扶人過石壆被捕

據了解，其中一名被控暴動的男被告因擺動雨傘並擊中警員而被當場被捕；而被控非法集結罪的兩名被告為朋友，事發時男被告正扶一名人士橫過石壆，而女被告當時在旁，二人遂一同被捕。

案件編號：KTCC1597-1598/2019