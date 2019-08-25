【觀塘遊行】遊行演變三區衝突　警嚴厲譴責　29人被捕

昨日（24日）民間舉行觀塘區遊行，其後引發衝突，警方凌晨3時7分發出新聞稿，指早前就該公眾遊行發出不反對通知書，然而部分激進示威者偏離遊行路線，並作出堵路、破壞燈柱及襲警等行為，警方對此予以嚴厲譴責。

警方指，昨午約2時起，大批示威者集結在觀塘偉業街、海濱道和常悅道一帶，以水馬、竹枝等雜物設置路障，阻塞交通。警方表示激進示威者在觀塘常悅道以電鋸破壞多條智慧燈柱，嚴重威脅在場人士及道路使用者的安全，示威者又向警務人員投擲硬物及汽油彈，損毀警車，令記者腳部受傷。至晚上約8時，示威者轉至黃大仙站及深水埗集結，以雜物阻塞多條道路，包括龍翔道、欽洲街等，又以鐳射光線照向警務人員，向警方防線投擲磚頭及硬物，至於在深水埗區，則有暴力示威者與在場其他人士發生衝突，並互相推撞。警方指因應現場情況，多次發出警告，惟示威者未有理會，遂在觀塘、黃大仙及深水埗進行驅散行動，而行動進行期間，警方使用適當的武力制止示威者的暴力行為。

一被捕者未成年

警方在行動中共拘捕19名男子及10名女子，年齡介乎17歲至52歲，他們涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器及襲警等。警方嚴厲譴責示威者破壞社會安寧行為，又指警方一向尊重市民表達訴求的自由及權利，亦一直協助市民進行和平的遊行集會，只是在有人暴力衝擊或作出暴力違法行為、危害在場人士的人身安全時，才使用相應武力加以制止，阻止事件惡化，呼籲示威者在進行公眾活動時要保持和平、理性及非暴力態度，共同維持公眾安全及社會秩序。

被捕發起人劉穎匡：政府製造白色恐怖

警方其後在觀塘海濱道至少拘捕17人，包括是次遊行發起人劉頴匡。律師引述劉頴匡指，主辦方宣佈觀塘遊行於6時15分結束，其後劉與同行糾察及義工，約9男8女，沿海濱道運送遊行物資（如大聲公、橫額等）離開現場，於6時30分被警員截查並以非法集結拘捕。

劉批評警方及政府用盡方法打壓市民以和平方式表達訴求。不單在完全和平的情況下突然停駛港鐵，阻礙市民前往及離開遊行現場，更以非法集結罪，拘捕合法集結之遊行發起人及義工，進一步製造白色恐佈。最後他表示，他被捕微不足道，希望大家關注其他罪名更嚴重的義士及受傷的朋友。

智慧燈柱的設置早前引發收集及洩漏市民私隱資料往內地的恐慌，昨午有示威者毀壞及拉倒多條智慧燈柱，並拆開燈柱將內部組件取出及上網查證，有網民發現組件供應商為上海企業，資科辦其後出稿澄清。此外，昨日在德福廣場對開一度發生衝突，警方疑發射胡椒彈或橡膠彈後，示威者再向警方擲汽油彈時，誤中兩名記者，他們鞋頭及褲管邊起火，並灼痛腳部。另一名男示威者疑被橡膠子彈擊中，左眼受傷，眼袋嚴重腫起，眼睛附近位置需要縫針。