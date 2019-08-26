【警方記者會】麥展豪認親自批准出動水炮車　事前評估風險決定

昨日（25日）「荃葵青遊行」最終演變成衝突，警方亦首次出動俗稱「水炮車」的「人群管理特別用途車」，兩度發射水柱。警方今日（26日）下午4時舉行例行記者會，警務處助理處長（行動）麥展豪承認，昨日由他批准出動水炮車，而出動期間共發射兩次水柱，分別為清除路障，以及於楊屋道作出驅散。麥展豪補充指，若警方事前的風險評估，認為有可能發生嚴重影響公眾秩序安全的事件，就可以出動水炮車。

警務處助理處長（行動）麥展豪指，昨日（25日）由他批准出動水炮車，而出動期間共發射兩次水炮。（盧翊銘攝）

警務處助理處長（行動）麥展豪、警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷今日（26日）下午會見傳媒。

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麥展豪表示，水炮車使用條件為「當警方認為出現大範圍或嚴重社會騷亂，同時出現情況包括有機會造成人命傷亡、嚴重財物損毀、嚴重堵塞交通幹道，以及公眾秩序安全構嚴重影響」。惟麥展豪補充指，若警方事前的風險評估，認為上述情況可能發生，亦有機會出動水炮車，他又在會上承認昨日由他親自批准出動水炮車。

另外，麥展豪指昨日衝突中，由於示威者有再進一步暴力提升，廣範地使用暴力，多次投擲燃燒彈，相信公眾能夠理解和明白，警方為何在昨日行動中首次出動水炮車。他續指，水炮車昨日出動期間共發射兩次，一次為清除路障，另一次則在楊屋道進行驅散。